الأرزاق مكتوبة

لا تَخشى أن تَكون مُختلفاً، أنتَ باختلافك مُمَيز.

كان هناك مدير استثنائي في إحدى المؤسسات، الذي ذاع صيته من حيث تعامله الراقي واهتمامه بالموظفين، ويُشهد له بالأمانة الوظيفية والعمل الدؤوب والأداء الوظيفي المتميز، كان منصفاً وعادلاً ويعطي كل ذي حق حقه لا تغره الدنيا وملذاتها لأنه متيقن تماماً أنها في نهاية المطاف زائلة، ولن يبقى معه سوى سمعته وأخلاقه وعطائه الصادق، وذلك ما يجعله يتمسك دائماً بمبادئه وقيمه مهما اشتدت وعصفت به الظروف.

وفي سيناريو آخر تطرأ بعض التغيرات السلبية في إحدى الشركات الخاصة التي تجبر بعض المديرين على تطفيش وتهميش الموظفين أو تسريحهم ظلماً رغم جهودهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل، ليتمكنوا من الحفاظ على السمعة والمناصب القيادية، لذا يتم للأسف التلاعب ببعض القوانين بهدف تلبية مصالحهم ورغباتهم الشخصية.

أحياناً تلك الممارسات الخاطئة قد تحدث في حياة بعض الموظفين المهنية لأي سببٍ كان والتي تصبح عقبة في طريق نجاحهم وتميزهم الوظيفي أو تتسبب في انقطاع مصدر الرزق الوحيد لديهم، لذا من المهم ألا يكون اعتماد الموظف الكلي على الوظيفة بل البحث والإصرار على أن يكون لديه مصادر دخل أخرى تكون هي الملجأ والملاذ الآمن في الظروف الطارئة والصعبة.

بالرغم من القصص الكثيرة التي تتردد على مسامعنا باستمرار، ينتصر في الأخير الحق بلا شك فالأرزاق مكتوبة ومقدرة بإذن الله تعالى، وتبقى السمعة الطيبة مستمرة وخالدة.

لابد من التركيز دائماً على المبادئ والقيم مهما تغيرت الظروف وتبدل سلوك بعض الأشخاص من حولك وتذبذبت معها توجهاتهم، لا تتنازل عن مبادئك حتى تكسب رضا الآخرين وتنصاع لرغبات متقلبي الأحوال والأمزجة، كن مختلفاً وحاول أن تسعى للتميز في مجالات أخرى خارج إطار العمل الوظيفي، وتمسك بنسختك المميزة التي يجهلها بعض العابرين في مجتمع يميزه التنوع والاختلاف الإيجابي.