الإرث والأثر

((إرثٌ وأثر)) اسم البرنامج الذي أطلقه مجلس أبوظبي للشباب، وذلك بهدف زيادة الوعي بالموروث الإماراتي بين طلبة المدارس الإماراتيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاماً، وبين الشباب من سن 18 وحتى 35 عاماً، والإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها لدى هذه الفئات العمرية.

ولتحقيق هذا الهدف يقوم المجلس بتنظيم ورش عمل، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، لتعزيز معرفة الناشئة والشباب بسبل الحفاظ على الموروث الإماراتي والهوية الوطنية.

اختيار اسم ((إرث وأثر)) في حد ذاته يشير إلى جمالية اللغة العربية، إذ إن كلمتي ((إرث وأثر)) اللتين هما من باب ((الجناس المقلوب)) في علم البديع، تنسكبان بجرْسٍ موسيقيٍ جميلٍ في الأذن، وتعبّران عن تواصل الأجيال.

يوم الثلاثاء الماضي، وبحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، وفي إطار ملتقى ((إرث وأثر)) الرمضاني، نظم مجلس أبوظبي للشباب في ((ساحة خليفة)) بأبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، جلسةً حواريةً عن دور اللغة العربية في تعزيز هوية الشباب الحضارية، أدارها الأستاذ عبدالرحمن النقبي مدير إدارة الجوائز في المركز، وكان لي شرف المشاركة فيها مع الأستاذ علي العبدان.

على الرغم من أنني، على مدى أكثر من 25 عاماً، كتبت عشرات المقالات وشاركت في العديد من الندوات والملتقيات، عن أهمية تمكين اللغة العربية في حياة الشباب، لكنها ربما تكون المرة الأولى التي أشعر فيها بأنني أتوجه إلى الجمهور الصحيح الذي يجب استهدافه، وهم فئة الشباب الذين إذا نجحنا في إقناعهم بأهمية اللغة العربية نكون قد نجحنا في الحفاظ على استمرارية هذه اللغة لدى الأجيال القادمة، ونكون قد انتصرنا على العديد من التحديات التي تواجه لغتنا العربية، وهي تحديات كثيرة، منها تحدي التعليم الذي تحول في المدارس والجامعات إلى اللغة الإنجليزية، وتحدي سوق العمل الذي يفرض على طالب الوظيفة إجادة اللغة الإنجليزية ويهمش اللغة العربية، وتحدي الأسرة الذي هو نتيجة للإهمال والتهميش اللذين تتعرض لهما اللغة العربية في مجال التعليم وسوق العمل، وتحدي المجتمع الذي يعتقد بعض أفراده، وعددهم ليس قليلاً، بأن التحدث بأي لغة أجنبية هو دلالة رقيٍّ وتحضرٍ على خلاف التحدث باللغة العربية، وتحدي وسائط الإعلام الذي هو نتيجةٌ لعدم الاهتمام باللغة العربية في المجتمع، وتحدي وسائط الإعلام الاجتماعي التي أصبحت وسيلة التواصل الأولى في مجتمعاتنا الحديثة، ولأن مستخدمي هذه الوسائط من مختلف الشرائح، وهم متفاوتو التعليم والثقافة اللغوية، فإن كمّ الأخطاء في ما يتم تداوله عبر هذه الوسائط كبيرٌ، يجرح مشاعر محبي اللغة العربية ويدمي قلوبهم.

قلت في الجلسة إن الكوريين استعمرهم اليابانيون ما يقرب من نصف قرن، منعوا فيه استخدام اللغة الكورية، وفرضوا على الكوريين تعلّم واستخدام اللغة اليابانية، فنشأ جيلٌ كاملٌ على تعلم هذه اللغة واستخدامها في حياته اليومية، ولما تخلصت كوريا من الاستعمار الياباني وحصلت على استقلالها واستعادت حريتها، كان أول مرسوم يصدر في أول عدد من الجريدة الرسمية الكورية هو مرسوم منع استخدام اللغة اليابانية، وإعادة اللغة الكورية إلى المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة والمجتمع، وانطلق من بقي على قيد الحياة من كبار السن الكوريين يلقنون الأجيال الجديدة لغتهم الأصلية.

واليوم يصنع الكوريون المفاعلات النووية والسيارات والهواتف المتحركة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والعديد من الأجهزة الإلكترونية التي تنافس الصناعات اليابانية والغربية ويُصدِّرونها، من دون أن يكون هذا على حساب لغتهم التي أعادوا لها مكانتها وهيبتها.

وتساءلت: كيف لا نستطيع المحافظة على لغتنا العربية التي تتكون من 28 حرفاً، بينما استطاع اليابانيون والصينيون وغيرهم أن يحافظوا على لغاتهم التي يربو عدد حروف بعضها على 4000 حرف؟

((اللغة ليست مجرد حروفٍ تُكتَب، ولا مجرد أصواتٍ تُنطَق، ولكنها ذاكرة أمةٍ، ومنهج تفكيرٍ، وأسلوب حياةٍ، وناقل حضارةٍ، وجسر تواصلٍ بين الأجيال)). بهذه الكلمات ختمت متمنياً أن تكون الرسالة قد وصلت إلى الشباب الذين سعدت بالتحدث إليهم، مثلما سعدت بعنوان الملتقى، وبالإرث الذي يعمل مجلس شباب أبوظبي على إحيائه، والأثر الذي يعمل شباب المجلس على اقتفائه.