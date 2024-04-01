آسيا الأولى عالمياً في استيراد السلاح.. لماذا؟

تنبأ البعض، بمجرد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي في أعقاب انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي وكتلته الشرقية، أن السلام سوف يسود العالم، وبالتالي ستبور أسواق السلاح العالمية ويحل بها الكساد لعدم الحاجة إلى بضائعها.

ولم يدر بخلد هذا البعض أن النزاعات التي خلقتها الحرب الباردة على مدى نصف قرن في أكثر من مكان لن تنتهي بهذه السهولة، بل ستستعر وتقود إلى صور جديدة أكثر شراسة من الحروب والنزاعات المسلحة.

وبعبارة أخرى كانت النبوءة في غير محلها، إذ سرعان ما شهد العالم موجة من الحروب والصراعات الإقليمية لأسباب متنوعة بعد انهيار نظام توازن الرعب السابق وقيام نظام عالمي أحادي القطب عاجز عن كبح جماح الأنظمة السياسية الشريرة الساعية إلى توتير الأجواء والتحرش بجاراتها تحقيقاً لطموحات وأهداف توسعية.

بل إن هذا النظام العالمي أثبت أيضاً عجزه لجهة إيقاف توالد وتنامي قوة الميليشيات المسلحة العابرة للدول، وهو ما أدى إلى انتعاش أعمال مصانع أدوات الحرب والقتل والدمار، بل وظهور سوق سوداء للسلاح يتبضع منها المتمردون والأقطار الخاضعة للحصار على حد سواء.

ويشير تقرير صدر مؤخراً عن ((معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام))، حول مبيعات السلاح في العالم، إلى أن واردات بعض الدول في سنوات الألفية، وتحديداً من عامي 2018 و 2019 إلى عامي 2022 و2023 قد تضاعفت، وأن الإنفاق العالمي الإجمالي على السلاح ارتفع بنسبة 3.7 % سنة 2022 ليصل إلى 2240 مليار دولار، محققاً أكبر زيادة سنوية منذ 30 عاماً.

ولئن احتلت أوكرانيا المركز الرابع في قائمة أكبر مستوردي السلاح على مستوى العالم بسبب تلقيها أسلحة رئيسية من أكثر من 30 دولة في ظل الحرب مع روسيا منذ عام 2022، فإن قارة آسيا باتت تحتل المرتبة الأولى على رأس قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم، بدليل أن عشرة من أكبر مستوردي السلاح كانت دولاً في آسيا وأوقيانوسيا (بما في ذلك دول الشرق الأوسط)، مع احتلال الهند وباكستان للمركزين الأول والخامس عالمياً على التوالي.

في التفاصيل، نجد أن مشتريات اليابان وحدها ارتفعت خلال العقد الماضي فقط بنسبة 155 %، بينما زادت كوريا الجنوبية مشترياتها بنسبة 6.5 % في الفترة ذاتها، علماً بأن مصدر وارداتهما هو الولايات المتحدة.

وغني عن البيان أن هذا الإنفاق على التسلح من قبل الدولتين الجارين يرجع أساساً إلى مخاوفهما من القوة العسكرية المتعاظمة للعملاق الصيني من جهة ومخاوفهما من تهديدات النظام الكوري الشمالي من جهة أخرى، يضاف إلى ذلك عامل آخر هو شكوكهما في سرعة تدخل واشنطن لحمايتهما في حال تعرضهمها لأي اعتداء صيني أو غزو كوري شمالي، بموجب المعاهدات الدفاعية والأمنية المبرمة مع الحليف الأمريكي.

في المقابل انخفضت واردات تايوان من السلاح بنسبة 69 %، على الرغم من التوترات المتزايدة بينها وبين الصين التي تهدد بإعادة ضمها إن أعلنت استقلالها، ويرجع السبب إلى نمو صناعاتها العسكرية المحلية بدعم أمريكي. غير أن هذا الانخفاض قد لا يطول في ظل خطط للتزود بطائرات مقاتلة حديثة ودبابات متطورة وصواريخ فعالة مضادة للسفن من الصناعة الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة.

وبالمثل فإن واردات دول جنوب شرق آسيا انخفضت بنسبة 43 % بين عامي 2014 و2023، إلا أن التوترات المستمرة بينها وبين الصين دفعتها إلى شراء المزيد من الأسلحة الغربية، بدليل أنه في الفترة 2019 ــ 2023 أقدمت الفلبين على زيادة وارداتها بنسبة 105 %، وسنغافورة بنسبة 17 %، وكذا الحال مع ماليزيا وأندونيسيا اللتين قدمتا طلبات كبيرة للحصول على طائرات وسفن مقاتلة.

أما ميانمار، التي تشهد حروباً وصراعات داخلية، والتي يمثل حجم إنفاقها العسكري نسبة 10 % من إجمالي واردات دول جنوب شرق آسيا، فقد استوردت كميات ضخمة من الأسلحة في الفترة ذاتها من روسيا (بنسبة 38 %) والصين (بنسبة 26 %) والهند (بنسبة 18 %).

وإذا ما أتينا إلى الصين، التي مثلت وارداتها من السلاح في الفترة 2019 ــ 2023 نسبة 2.9 % من الإجمالي العالمي، نجد أن وارداتها العسكرية، التي يأتي 77 % منها من روسيا، انخفضت بنسبة 44 % لأسباب تعود إلى تنامي قدرتها على تصميم وإنتاج السلاح ذاتياً.

وطبقاً للتقرير السويدي فإن الولايات المتحدة تحتل المركز العالمي الأول في تصدير السلاح، تليها فرنسا التي احتلت مكان روسيا بعد أن انخفضت صادرات الأخيرة بنسبة 53 % في الأعوام الأخيرة. وتأتي الصين كخامس أكبر مصدر للسلاح في العالم بنسبة 7.8 %.