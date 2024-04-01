إمارات الخير

الخير في الإمارات يبدو أشبه بنهر جارٍ، فلا يزال يتواصل من عهد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ((طيب الله ثراه))، وحتى اللحظة الراهنة في ظل قيادتنا الرشيدة التي آمنت بأهمية فعل الخير وتأثيره في المجتمعات، وقدرته على غسل قلوب الناس بماء المحبة والتسامح.

وعلى مدار الوقت اختطت الإمارات نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري ونجحت في تحويله إلى عمل مستدام بتأثيره، وثقافة راسخة لدى أفراد المجتمع كافة، إذ تولي الدولة العمل الخيري أهمية كبرى باحتسابه قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله، وأضحت اليوم من الدول القلائل التي ترجمت معنى الثروة إلى فكر ومشاركة إنسانية تشمل العالم بأسره.

الخير في الإمارات أصبح أسلوب حياة وثقافة تمارسها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، التي تعمل وفقاً لقاعدة ((الخير بالخير))، فلا تكاد تتوقف عن مد يد العون إلى أبناء المحتاجين في أنحاء الأرض كافة، من دون النظر إلى دين أو عرق أو جنسية أو لغة، وهو ما يتجلى في عملية ((الفارس الشهم 3)) التي تواصل عبرها الدولة تقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق، وهذا جزء من المساعدات الإنسانية الإغاثية والغذائية التي يتم إرسالها يومياً إلى قطاع غزة وخاصة في شمالي القطاع.

هذا التواصل يبرز تجربة الإمارات الفريدة في مأسسة العمل الخيري، فقد كانت من أُوَل الدول التي سارعت إلى تنظيمه عبر وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية التي تضمن له المرونة وسرعة التحرك، إضافة إلى فتح المجال أمام جميع الفئات المجتمعية للإسهام في الأعمال الخيرية عبر عدة وسائل تشمل التطوع والتبرع ودفع الزكاة وغيرها، وقد اتضح ذلك في مجموعة الإسهامات الداعمة لـ((وقف الأم)) وكذلك في إنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم لدعم مشروعات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المختلفة، وغيرها الكثير.

مسار:

على مدار الوقت مدت الإمارات يد العون إلى المحتاجين عبر مبادراتها الإنسانية والخيرية.