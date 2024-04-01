دبي العالمية

أنظار العالم كانت في ((دار الحي)) وتحديداً ((ميدان))، حيث وجهت رسالة إلى العالم مع انطلاقة كأس دبي العالمي للخيول الـ28، لتتحول الأنظار إلى بلادنا في تظاهرة كبرى تعودنا عليها سنوياً بمثابة عيد الفروسية السنوي الذي تحتضنه لؤلؤة الشرق الأوسط ((دانة الدنيا))، ويعتبر كأس دبي العالمي للخيول السباق الأبرز والأهم في تاريخ هذه الرياضة العريقة، لا سيما وأن دولة الإمارات رائدة في مجال الفروسية وأسهمت في تغيير المفهوم ونقل الصورة الحضارية إلى العالم بأسره، كما أن الحدث يعد واحداً من أبرز الأحداث الرياضية العالمية ويدعم الحركة الرياضية في الإمارات عامة ودبي خاصة، من منطلق أهميتها كنشاط سياحي ودعائي وثقافي وإعلامي ورياضي يحقق العديد من الفوائد التي تجنيها الدولة أمام الضيوف الذين جاؤوا من مختلف أرجاء المعمورة للمشاركة في الحدث العالمي الذي يمثل الاحتفاء بقدرات الخيل ويمثل روح المنافسة، الحدث الكبير يرمز إلى إنجاز لا يضاهى في مسيرة حياة المشاركين المهنية، ونفخر باستضافة وتنظيم الكأس العالمي، والدليل السعادة التي زينت مضمار ((ميدان)) والذي شُيِّد بالفخامة والأناقة وفق أحدث أساليب التكنولوجيا يعد هدية للعالم بمدينة المبادرات والمفاجآت وتحدياً كبيراً في تنظيم مثل هذه السباقات، كما أنه يعكس استراتيجية دبي في تطوير مشاريع ذات رؤية متكاملة، ويأتي المضمار تتويجاً لرحلة مليئة بالإثارة والتحدي، منذ أن كان أرضاً فضاء إلى أن صار رمزاً لما نطمح أن تصل إليه رياضة سباق الخيول الأصيلة.

عندما قررت دبي تنظيم أول سباق عالمي للخيول قبل 28 سنة، جاءت الفكرة من ((فارس العرب))، لتضيف مكسباً وبعداً مهماً على خارطة سباقات الخيل العالمية، لتخطف دبي الأضواء من دول العالم في كل مناسبة رياضية وغيرها بعد أن ارتبط اسمها بالنجاح بأهم وأبرز سباقات الفروسية التي تطلق عليها سباق القرن.. والله من وراء القصد