الجهل والحرية!

إن أخطر ما كرسته ثورة الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، هو هذا الانفلات من كل الأطر والمحددات الاجتماعية والعقلانية، التي كانت لعهد قريب تحكم سلوكيات الناس وعلاقاتهم ونظرتهم لأنفسهم، إلى الدرجة التي صرنا نرى بشكل يومي ومعتاد، رجالاً يمارسون الرقص الشرقي كالنساء، ونساء يتعرين على الملأ، وفتيات يتحدثن بما يندى له الجبين، وأشخاصاً لا علم لهم يتحدثون في الدين، ويفتون في الحلال والحرام، انطلاقاً من وهم الحرية والتحرر!

إن من أصعب الأمور على الإنسان بشكل عام، هو إقراره بالقصور والضعف، بالرغم من كل مظاهر القصور لديه، فهو كائن مستطيع بغيره، لا يمكنه أن يسير في الظلام الدامس، أو ينام في بيت مهجور، أو يثق في غريب يلتقيه للمرة الأولى!

هذا القصور الذي يتجلى في عجزه عن استكناه الغيب، ومعرفة المجهول، والإحاطة بكل المعارف والعلوم، وفي مواجهة الأخطار الكبرى، كمخاطر الطبيعة وتحدياتها المميتة، لذلك، ففي أول حياته على الأرض، عبد الكواكب والنجوم، وقدّس قوى الطبيعة، وجعلها آلهة ليتحاشى مخاطرها، تماماً كما يقدّس الناس في أيامنا هذه المال والنفوذ، وقوى الطغيان المسيطرة، و..... إلخ، لأن الحال كما هي لم تتغير، والإنسان برغم تقدمه المذهل واكتشافه مجاهيل الفضاء، إلا أنه يبقى هو نفسه ذلك الإنسان بكل ضعفه البشري، وعجزه وقصوره، وهذه ليست عيوباً بقدر ما هي طبيعته البشرية، التي لا يستطيع الفكاك منها، مهما حاول الارتقاء على شرطه البشري!

لذلك كله، يبدو غريباً ذلك الإنسان الذي لا علم لديه في الدين، لكنه لا يتوانى عن أن يضع رِجلاً على رِجل ليفتي، ويقول في الدين ما يخطر بباله مما التقطه من الإنترنت، والأمر لا يعني هنا أي قداسة لرجال الدين، بقدر ما يعني أن لكل علم أهله ومختصيه، فإذا كنت تستنكر مجادلة طبيب، فكيف تجادل في القرآن والأحاديث والفقه والصحيحين؟ ألا يبدو الأمر غريباً ومستفزاً، حين يحوّل البعض الدين إلى مجرد وجهة نظر، يحق لكل من أراد أن يبدي فيه رأياً؟؟