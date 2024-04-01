Tuesday, 02 April 2024 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجهل والحرية!

4/1/2024 7:16:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

إن أخطر ما كرسته ثورة الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، هو هذا الانفلات من كل الأطر والمحددات الاجتماعية والعقلانية، التي كانت لعهد قريب تحكم سلوكيات الناس وعلاقاتهم ونظرتهم لأنفسهم، إلى الدرجة التي صرنا نرى بشكل يومي ومعتاد، رجالاً يمارسون الرقص الشرقي كالنساء، ونساء يتعرين على الملأ، وفتيات يتحدثن بما يندى له الجبين، وأشخاصاً لا علم لهم يتحدثون في الدين، ويفتون في الحلال والحرام، انطلاقاً من وهم الحرية والتحرر!

إن من أصعب الأمور على الإنسان بشكل عام، هو إقراره بالقصور والضعف، بالرغم من كل مظاهر القصور لديه، فهو كائن مستطيع بغيره، لا يمكنه أن يسير في الظلام الدامس، أو ينام في بيت مهجور، أو يثق في غريب يلتقيه للمرة الأولى!

هذا القصور الذي يتجلى في عجزه عن استكناه الغيب، ومعرفة المجهول، والإحاطة بكل المعارف والعلوم، وفي مواجهة الأخطار الكبرى، كمخاطر الطبيعة وتحدياتها المميتة، لذلك، ففي أول حياته على الأرض، عبد الكواكب والنجوم، وقدّس قوى الطبيعة، وجعلها آلهة ليتحاشى مخاطرها، تماماً كما يقدّس الناس في أيامنا هذه المال والنفوذ، وقوى الطغيان المسيطرة، و..... إلخ، لأن الحال كما هي لم تتغير، والإنسان برغم تقدمه المذهل واكتشافه مجاهيل الفضاء، إلا أنه يبقى هو نفسه ذلك الإنسان بكل ضعفه البشري، وعجزه وقصوره، وهذه ليست عيوباً بقدر ما هي طبيعته البشرية، التي لا يستطيع الفكاك منها، مهما حاول الارتقاء على شرطه البشري!

لذلك كله، يبدو غريباً ذلك الإنسان الذي لا علم لديه في الدين، لكنه لا يتوانى عن أن يضع رِجلاً على رِجل ليفتي، ويقول في الدين ما يخطر بباله مما التقطه من الإنترنت، والأمر لا يعني هنا أي قداسة لرجال الدين، بقدر ما يعني أن لكل علم أهله ومختصيه، فإذا كنت تستنكر مجادلة طبيب، فكيف تجادل في القرآن والأحاديث والفقه والصحيحين؟ ألا يبدو الأمر غريباً ومستفزاً، حين يحوّل البعض الدين إلى مجرد وجهة نظر، يحق لكل من أراد أن يبدي فيه رأياً؟؟

MENAFN01042024000110011019ID1108046196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث