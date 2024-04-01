ماذا أراد خالد مشعل عندما حرض الشعب الأردني على الحراك المستدام؟

والحراك المستدام الذي يقصده كان النزول إلى الشارع وعدم مغادرته، أي إحداث الفوضى، وهذا هدف الإخوان في كل ما يرتكبونه من جرائم ضد الأمة، وحماس هي المثال الحي لذلك التنظيم الإرهابي والعنصري الذي ابتلينا به، وعام 2011 ليس ببعيد عنا، والوضع العربي من بعد ذلك العام ليس خافياً على أحد، دول تمزقت، ودول انشغلت بحروب أهلية وطائفية، واستعمار جديد يعيدنا إلى الوراء 14 قرناً، وملايين من العراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا ولبنان راحوا ضحية لعبث هؤلاء المتلاعبين بالمشاعر والدين، منهم من قتلوا، ومنهم من يعيشون في معسكرات المشردين، ومنهم من هُجروا إلى أوروبا وبعض دول الجوار.

هذا ما كان يهدف إليه خالد مشعل، أن يدمر الدول العربية التي حافظت على استقرارها بعد ربيع الإخوان، وما قاله في ذلك البث المتعمد من إخوان الأردن عبّر عن حقد دفين في قلوب من يعتبرون قادة لذلك التنظيم، فهم منذ فشل مشروعهم التآمري مع الأجانب ضد البلاد العربية ركزوا هجومهم على مصر والأردن وبعض دول الخليج، فهي التي أفشلت ذلك المشروع، فزرعت الفتن، وأفصحت عن نواياها بإعلان التحالف الرسمي مع كل الذين يناصبون هذه الدول العداء، وهذه الدول لعلم خالد مشعل وهنية و((نخالة)) ما تسمى بحركة الجهاد هي قلب الأمة التي يستنجدون بها كذباً.

يريدها حرباً مفتوحة، وهو الذي يمجد من يريدون دمار هذه الأمة، ويقول بأنها ((معركة الإيمان))، فأي إيمان هذا الذي قدمت مليوني شخص حطباً لمعركة خاسرة قبل أن تبدأ، معركة قلت إنها ((مغامرة مدروسة)) عندما سألوك عنها في أكتوبر، وتقول الآن، وفي الكلمة التحريضية نفسها التي وجهتها يوم الجمعة، إن ((ميزان القوى ليس في صالحنا))، فهل هذا اكتشاف جديد بالنسبة لك؟ أم أنك والقادة في حركتك وتنظيمك ومرشدك الأعلى كنتم تظنون أن طوفانكم مجرد نزهة؟!

ألا بئساً لكل عابث متغطرس.