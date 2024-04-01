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مايكروسوفت تفصل بين أوفيس وتيمز عالمياً

4/1/2024 7:16:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت إنها ستفصل في عمليات البيع عالمياً بين برنامج الدردشة والفيديو تيمز وباقة أوفيس، وذلك بعد ستة أشهر من الفصل بينهما في أوروبا في محاولة لتجنب غرامة محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقاً في ربط مايكروسوفت بين أوفيس وتيمز منذ شكوى تلقتها في 2020 من التطبيق المنافس سلاك المملوك لشركة سيلز فورس والذي يقدم أيضاً خدمات المراسلة المتعلقة بأماكن العمل.

وحل تيمز، الذي أُضيف مجاناً إلى أوفيس-365 في 2017، محل سكايب في التواصل داخل مساحات العمل وزادت شعبيته خلال فترة الجائحة.

ويقول منافسون إن دمج المنتجين معاً يمنح مايكروسوفت ميزة تنافسية غير عادلة. وفصلت الشركة بين المنتجين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا في 31 أغسطس من العام الماضي.

وقد تتعرض مايكروسوفت، التي واجهت غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في العقد الماضي نتيجة ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معاً، لغرامة تصل إلى 10 بالمئة من مبيعاتها السنوية عالمياً إذا أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.

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