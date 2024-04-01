مليار دولار سوق الألعاب الإلكترونية القائمة على «ويب 3» بالإمارات 2025

توقعت دراسة لـ ((جالاكتيك إنترتينمنت)) نمو سوق الألعاب الإلكترونية القائمة على الويب 3 في دولة الإمارات بنسبة 5.4 % بحلول عام 2027. كما توقعت بناء سوق تصل قيمتها إلى مليار دولار بحلول 2025.

وسلطت الدراسة الضوء على نجاح الإمارات بدخول قائمة أفضل 15 دولة في مجال تقنية الويب 3، إلى جانب الصين وفيتنام، مما يرسخ مكانتها كواحدة من الأسواق الرئيسية في هذا المجال.

وتبرز ريادة الإمارات في مجال الألعاب الإلكترونية القائمة على تقنية الويب 3 عالمياً، نظراً لدورها الملحوظ على مستوى منطقة الشرق الأوسط في إعادة رسم ملامح هذا القطاع، إلى جانب السعودية ومصر.

وذكرت الدراسة أن تطور عالم الألعاب القائم حول تقنية الويب 3 يسهم في تحقيق تعزيز الاقتصاد الإماراتي بصورة كبيرة، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يتجاوز حاجز المليار دولار في الدولة وحدها.

وأضافت أن الإمارات رسخت ريادتها للحوارات الإقليمية المتعلقة بالألعاب من خلال مبادرات مثل برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وذلك بالتوازي مع تنامي دورها في الحوار العالمي. ويوفر التزام دولة الإمارات بهذه المنهجية فرصة إرساء أسس نمو اقتصادي هائل، مما يعزز مكانتها في عالم الألعاب الإلكترونية.

وقال لورين روزندال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ((جالاكتيك إنترتينمنت)): يسرنا أن نشهد دخول الإمارات إلى عالم الألعاب الإلكترونية القائمة على تقنية الويب 3، والاستثمار في تقنية البلوك تشين، في إطار مساعيها لبناء سوق تصل قيمتها إلى مليار دولار بحلول عام 2025. ويمكن لدبي الاستفادة من إمكاناتها وموقعها الاستراتيجي لتعزيز دور المنطقة حتى تصبح من أفضل وجهات الألعاب على مستوى العالم.

ويجب التعامل مع تلك الألعاب على أنها تطور تكنولوجي حقيقي، وليست مجرد موجة عابرة، نظراً لدورها في توفير أصول آمنة وتجارب معفية من الرقابة وتداول سهل، حيث تتمحور حول بناء مجتمعات تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط أيضاً تقدماً ملموساً في مجال الألعاب الإلكترونية، حيث تشير التوقعات إلى وصول عدد اللاعبين نحو 88 مليون لاعب بحلول عام 2026، بالمقارنة مع 67.4 مليون لاعب في عام 2022.

وتتصدر دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، هذا التوجه فأصبحت بسرعة قياسية محركاً لا غنى عنه لنمو قطاع الألعاب في المنطقة. ويُعزى سبب هذا النمو للاستثمارات الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، إضافةً إلى استقطاب أبرز الجهات الفاعلة في القطاع ودعم التوسع الاقتصادي. كما يعكس هذا النمو شغف المبدعين من أصحاب الرؤى والمهارة العالية لدى المطورين، إلى جانب الطلب الكبير من جانب هواة الألعاب المهتمين بغنى قطاع الألعاب في المنطقة.

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