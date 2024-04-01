الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية بدمشق

أدانت الإمارات العربية المتحدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وكانت وسائل إعلام سورية وإيرانية، ذكرت أن غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، أمس، ما أدى إلى مقتل قائد كبير في ((الحرس الثوري)) الإيراني وخمسة آخرين، بينهم دبلوماسيون.

وأكد التلفزيون الرسمي السوري تعرض مبنى القنصلية للهجوم. وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق، أن مبنى قريباً من السفارة تعرض للقصف، فيما قالت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية، إن القصف استهدف مبنى القنصلية ومقر إقامة السفير.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني، أن محمد رضا زاهدي، القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني، من بين القتلى. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن عدداً من الدبلوماسيين الإيرانيين قتلوا في الهجوم.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم الإسرائيلي. وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، بسقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى.

وشوهد في مكان الهجوم بحي المزة بالعاصمة السورية دخان يتصاعد من أنقاض مبنى سُوِيَ بالأرض، وسيارات طوارئ متوقفة بالخارج. وشوهد علم إيراني معلق على عمود أمام الأنقاض. كما انتقل وزير الخارجية السوري والسفير الإيراني إلى مكان الهجوم.

إدانة

وأدان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الضربات الإسرائيلية، وقال من مقر السفارة الإيرانية بدمشق، ندين بقوة هذا الاعتداء. وأضاف: ((إسرائيل لن تستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا))، حسبما نقل موقع ((سكاي نيوز عربية)).

وذكر سفير إيران في دمشق، حسين أكبري، أن هذا الهجوم يعكس حقيقة عدم اعتراف إسرائيل ((بأي قوانين دولية، وتقوم بكل شيء منافٍ للإنسانية لتحقيق ما تريد))، مشدداً على أن ((رد طهران على استهداف القنصلية سيكون قاسياً))، على الهجوم الذي نفّذته مقاتلات إف - 35.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أمس، إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق. وأضاف أن الهجوم على مبنى القنصلية، يشكل ((خرقاً لكل المواثيق الدولية))، داعياً المجتمع الدولي إلى ((رد جدي)).

وضربت إسرائيل أهدافاً إيرانية أكثر من مرة منذ بدء حرب غزة، لكنها رفضت التعليق على هجوم أمس. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ((لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية)).

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