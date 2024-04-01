مفاوضات هدنة غزة تراوح مكانها

راوحت مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مكانها من دون الإعلان عن تحقيق اختراق. وتتواصل المفاوضات بالقاهرة، لليوم الثاني، بمشاركة وفد أمني إسرائيلي، وفي غياب وفد حركة ((حماس))، حيث تستهدف الجولة الجديدة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار، وتبادل للأسرى، وإدخال المساعدات.

ونقلت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) العبرية عن مسؤول إسرائيلي، أنه تم إحراز بعض التقدم، مضيفاً أن استمرار المحادثات من المرجح أن يؤثر على عملية الجيش الإسرائيلي المزمعة في رفح. مشيراً إلى أن ((الموضوعين مرتبطان، الأسرى هم الأولوية الأولى)).

وأبلغ رئيس الموساد ديفيد برنياع نتانياهو بأن صفقة الأسرى والهدنة لن تكون ممكنة إلا إذا كانت هناك تسوية بشأن عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وفقاً للقناة 13 الإسرائيلية، فيما نقلت صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية، عن مصدر إسرائيلي أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب شروط ((حماس)) ومطالبتها بالسماح لسكان شمال غزة بالعودة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، وقد رفضت إسرائيل المطلبين بشكل قاطع.

وفي شمال غزة، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى الشفاء بعد حصار وقصف لأسبوعين، تاركاً وراءه منطقة واسعة من الدمار والخراب وعشرات الجثث. ووصف فلسطينيون تفقدوا المكان بأنه مقبرة جماعية حيث اختلطت أكثر من 300 جثة بالدمار الهائل. وأصبح المجمع خارج الخدمة، بعد الدمار الكبير الذي لحق فيه وفي الأحياء المحيطة وبعدما أحرقت كافة أقسام المجمع ودمرت كل المعدات والأجهزة.

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