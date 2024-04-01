غارات إسرائيلية تستهدف 10 مواقع لـ «حزب الله»

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن طائراته أغارت على 10 مواقع لحزب الله بوقت واحد، وقال إن المواقع المستهدفة تتضمن مخازن أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ، ومنشآت عسكرية في منطقة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

وقصف الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي والمدفعية عدداً من المناطق في جنوبي لبنان، من بينها الأطراف الشرقية لبلدة ((عيتا الشعب))، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام لبنانية.

وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة ((الهرمل)) في وادي البقاع شرقي لبنان، على علو مرتفع، وقصف المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي ((راشيا الفخار)) و((الفرديس)) في جنوبي لبنان، بحسب ما أعلنت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً غارتين بالصواريخ، استهدفتا حرج بلدة ((راشيا الفخار))، كما شنّ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت أطراف البلدة.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليلة قبل الماضية، وحتى صباح أمس، فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل بكثافة، وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وتشهد المناطق الحدودية جنوبي لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، قال ((حزب الله)) إنه قصف قوة إسرائيلية داخل موقع المطلة بالمدفعية، مشيراً إلى تحقيقه ((إصابات مؤكدة)). وأمس، رصد الجيش الإسرائيلي 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة المطلة الحدودية شمالاً، ((دون تسجيل إصابات أو خسائر مادية)).

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن القضاء على قيادي في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله بعد يومين من مقتل قيادي آخر بالحزب في غارة في المنطقة نفسها. وقال الجيش إن ((طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت مركبة في منطقة كونين في لبنان كان يستقلها إسماعيل الزين))، مضيفا أنه ((تم القضاء عليه)).

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