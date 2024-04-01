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لبنان... تمديد إضافي للفراغ السياسي

4/1/2024 7:16:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وسط تفاقم الغموض الذي يحوط خصوصاً بمآل الواقع الميداني المتفجر جنوباً، ومسار الجهود المبذولة مجدداً في شأن وضع حد لأزمة الفراغ الرئاسي الممتد منذ 31 أكتوبر من العام 2022، فإن عقارب المستجدات في لبنان شبه ثابتة، فالاشتعال على جبهة الجنوب مستمر، ضمن ضوابط معينة، ما يجعل الصورة مكررة منذ 8 أكتوبر الماضي، وذلك وسط المراوحة القاتلة على الصعيد الرئاسي، لأن لا شيء يقنع بعض المعنيين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية طالما أن الصورة الإقليمية لم تتضح معالمها بعد.

وثمة إجماع على أن لا شيء سيتغير إلا في عقارب الساعة، التي قدمت الزمن 60 دقيقة اعتباراً من ليل السبت الماضي، من دون أن يتقدم البلد ساعة واحدة إلى الأمام. ذلك أن ترحيل الملفات الأساسية إلى ما بعد الأعياد فرض تمديداً إضافياً للفراغ السياسي الذي يحكم البلد، ولكن دون أن يعني ذلك أن الأفق المسدود، سياسياً ورئاسياً، ما قبل الأعياد سيُفتح بعدها، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ((البيان))، من كون الانفراجات الموعودة ساقطة سلفاً أمام جدار التعقيدات الداخلية الذي يزداد سماكة على مدار الساعة.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فحال من الترقب للحراك المنتظر لسفراء ((اللجنة الخماسية)) العربية والدولية، والذي قيل إنه سينطلق ما بعد 15 أبريل الجاري، مترافقة مع مقاربات متشائمة تقلل من احتمالات نجاح هذا الحراك وتحقيق الانفراجات والاختراقات الموعودة في جدار الأزمة. على أن اللافت للانتباه في هذا السياق، أنّ النقاش الرئاسي بين المستويات السياسية والرسمية لا يتوقع انفراجاً رئاسياً حتى على المدى البعيد.

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