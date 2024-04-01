رمضان غزة.. صلاة على الأطلال بعد أن هدمت إسرائيل المساجد

غيّرت الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو ستة أشهر، معالم عدة، من بينها مساجد تاريخية، فنالت من طقوس وعادات شهر رمضان المبارك، بعد أن سوّت العديد من المساجد بالأرض، وأضحى لا مجال فيها لإقامة الصلوات والتعبد بالشهر الفضيل كما درجت العادة.

فبعد تدمير إسرائيل قرابة ألف مسجد (كلياً أو جزئياً) من أصل 1200 مسجد في القطاع، منذ بدء الحرب، تم تدمير بعضها بقصفها من الجو بواسطة الطائرات الحربية، أو من خلال النسف بالمتفجرات، وفي أحيان أخرى استهدافها بقذائف الدبابات، لم يتمكن الغزيون من إحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك، من خلال الاعتكاف في المساجد، وإقامة الصلوات وحلقات العلم كما جرت العادة في سنوات سابقة.

أطنان من الألم والحزن، خلفتها الحرب مع حلول الشهر الفضيل، الذي كان أهل غزة ينتظرونه بكل الشوق، إذ لم يعد هناك أماكن للعبادة وإقامة ((موائد الرحمن)) للصائمين، وهي إحدى العادات التي ورثها الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد.

المسجد العمري

من أبرز المساجد التي طالتها نيران الحرب، المسجد العمري الكبير في غزة القديمة، والذي شيد قبل أكثر من 1400 عام، وحمل اسم ((العمري)) نسبة للخليفة عمر بن الخطاب، ويعد من أقدم وأعرق المساجد في فلسطين، في حين يحتل المرتبة الثالثة من حيث المساحة، بعد المسجد الأقصى المبارك في القدس ومسجد أحمد باشا الجزار في عكا.

وهنالك علاقة تاريخية وطيدة بين المسجد العمري في غزة وشهر رمضان، حيث إن قدم المكان، والطابع الأثري الذي يميزه عن غيره، وأعمدة الرخام الـ 38 التي تنتصب داخله، وتعكس جمال الفنون المعمارية للعصور القديمة، تجذب المصلين من جميع المناطق والمدن الغزية إليه، وبعضهم يقطع مسافات طويلة، من أجل الصلاة فيه، أو تلاوة آيات من القرآن الكريم في جنباته وبين أروقته.

يقول عوض أبو الكاس (64 عاماً): ((كنا نشتم رائحة المسجد الأقصى المبارك، بين جدران المسجد العمري، وفي شهر رمضان كان يرتاده الآلاف من المصلين، بينما كانت مئذنته تصدح بالمدائح والأناشيد الدينية، وتلاوة القرآن، لكننا حرمنا من الاستمتاع بأجوائه الروحانية هذا العام بعد أن دمرته إسرائيل)).

ويضيف: ((نتيجة لحرمان أهالي القطاع من الوصول إلى القدس، فإن الكثيرين منهم كانوا يستشعرون روحانية المسجد الأقصى في شهر رمضان، من خلال الصلاة والاعتكاف في المسجد العمري.. كان يعوضهم بعض الشيء، ويعد بالنسبة لهم الأقصى الصغير)).

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