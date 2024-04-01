مستشفى الشفاء كتلة من الدمار والجثث

انسحب الجيش الإسرائيلي، أمس، من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الذي طوقه واقتحمه قبل أسبوعين مخلفاً الكثير من الدمار و((عشرات الجثث)). ومع دخول الحرب يومها الثامن والسبعين بعد المئة، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 60 شخصاً على الأقل معظمهم من النساء والأطفال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحتى صباح أمس في القطاع المحاصر والمهدد بالمجاعة.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي إلى أن إسرائيل شنّت عشرات الغارات الجوية على أنحاء عدة من القطاع.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد عملية استمرت أسبوعين، مخلفة وراءها عشرات الجثث ودماراً واسعاً في محيط المستشفى.

وأفادت وزارة الصحة بأن المجمع صار خارج الخدمة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس: ((قوات الاحتلال أعدمت عدداً من الفلسطينيين حيث عثر على جثثهم وهم مكبلو الأيدي)).

وأضاف إن الجيش الإسرائيلي قتل حوالي 300 فلسطيني بمجمع الشفاء ومحيطه... وأحرق كافة أقسام المجمع ودمر كل المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية)).

وأكد الجيش الإسرائيلي إنهاء عملياته داخل المجمع ومحيطه. وقال في بيان إن قواته ((استكملت العملية في منطقة مستشفى الشفاء وخرجت منها)). وأضاف إنه قتل واعتقل مئات المسلحين في اشتباكات بمحيط المستشفى وضبط أسلحة ووثائق مخابراتية. وتنفي ((حماس)) والأطقم الطبية أن يكون للمسلحين الفلسطينيين أي وجود في المستشفيات.

مقبرة جماعية

وقال إسماعيل الثوابتة: ((الاحتلال دمر وحرق جميع مباني مجمع الشفاء الطبي، وجرف الساحات وعشرات من جثامين الشهداء تم دفنها تحت الأنقاض، وتحولت الساحات إلى مقبرة جماعية)).

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ المدنية في غزة، إن القوات الإسرائيلية أعدمت شخصين عُثر على جثتيهما في المجمع مكبلي الأيدي، واستخدمت الجرافات لتجريف أرضية المجمع واستخراج الجثامين المدفونة.

وتحدث سمير باسل (43 عاماً) لرويترز عبر أحد تطبيقات الدردشة في أثناء قيامه بجولة في مجمع الشفاء قائلاً: ((المباني في المستشفى محروقة ومدمرة، يعني المكان كله بده إعادة بناء، خلص ما في مستشفى شفاء)).

وقال شاهد عيان لـ ((فرانس برس)) مشيراً إلى جثث متناثرة على الطريق: ((داست عليها الدبابات. دمار، أطفال، أبرياء، مدنيين عزل، داسوا عليهم)).

وتوازياً مع العملية في الشفاء، أفادت حماس بأنّ القوات الإسرائيلية موجودة في مجمّع مستشفى ناصر، فيما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ عمليات تجري في مستشفى الأمل، وكلاهما في مدينة خان يونس.

كمين وقتلى

وأعلنت ((كتائب القسام)) الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في كمين مركب جنوبي القطاع. وقالت، في منشور على منصة ((إكس)): إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب، حيث قاموا باستهداف ناقلة جند بقذيفة ((الياسين 105)) واستهداف مجموعة مكونة من سبعة جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى.

وأضافت أنه فور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل الرقيب نداف كوهين (20 عاماً) أثناء القتال جنوب غزة. وأفاد موقع ((آي 24)) الإلكتروني الإسرائيلي، بأن الجندي مقاتل من الكتيبة 77 في لواء (ساعر الجولان).

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