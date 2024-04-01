الصومال.. جهود مكثفة لدحر الإرهاب

تعتبر جهود الصومال في مكافحة الإرهاب والتصدي لحركة الشباب الإرهابية، جزءاً حيوياً من تحدياتها الأمنية المتعددة، حيث تشكل الحركة خطراً متزايداً على الأمن القومي للبلاد، لاسيما في وقت يواجه فيه الصومال تحديات داخلية وخارجية واسعة النطاق.

وتسعى الحكومة الصومالية، بدعم من بعض الشركاء الإقليميين والدوليين، لتعزيز جهود حثيثة لمواجهة هذا التهديد ومكافحة الإرهاب، في خط متواز مع التحديات الكبيرة التي تواجهها.

في السياق، جدد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، تأكيداته على المضي قدماً في دحر الإرهاب، وذلك خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، مؤكداً التزام حكومته بالقضاء على الميليشيات الإرهابية في كافة ربوع البلاد، وتسريع عمليات تحرير البلاد من قبضتها بعد أن أطلق منذ أغسطس 2022 عملية شاملة لمواجهة الحركة.

تنامي تهديدات

في الأثناء، قال خبير الشؤون الأفريقية، مدير الملف الأفريقي بمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، رامي زهدي، في تصريحات لـ((البيان))، إن التصدي للإرهاب دائماً ما يتصدر أولويات حكومة الصومال، موضحاً أن المهمة الأساسية للحكومة هي التخلص من ((حركة الشباب)) الإرهابية.

وأفاد بأن تصريحات رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، يكشف مجموعة من الخطط للتخلص من هذه الحركة التي تعيق جهود التنمية، مشدداً على أن الرئيس الصومالي يسعى كذلك إلى الحصول على دعم ومساندة خارجية على مستوى الأموال والخبرات والمعلومات والتدريبات، لتتوافر لديه القدرة في أن يواجه الحركة، مستدلاً على ذلك بالإعلان أخيراً عن الوجود الأمريكي بالصومال في أكثر من خمس ولايات منها مقديشو، بهدف المساعدة في خطة القضاء على هذه الحركة.

واستطرد زهدي: ((الحكومة في الصومال تسرع الخطى من أجل اتخاذ القرارات وتحييد جماعة الشباب خارج المشهد)).

وتوقع استمرار الجيش الصومالي في التقدم تجاه مناطق تمركز الجماعات الإرهابية التي ستلجأ إلى توظيف طريقة الذئاب المنفردة والعمليات الفردية في المناطق النائية التي تستطيع الوصول لها. كما أكد أن الحكومة الصومالية تستطيع أن تحسن من الوضع.

تفكيك حركة

بدوره، أكد الباحث المصري المختص في شؤون الإرهاب الدولي والجماعات المتطرفة، منير أديب، في تصريحات لـ((البيان))، أن الحكومة الصومالية تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة جماعات العنف، موضحاً أن الرئيس الصومالي يجدد دعوته لمواجهة هذه التنظيمات.

وأضاف: تأكيد الرئيس الصومالي المتكرر على ضرورة مواجهة الميليشيات الإرهابية في الداخل يعطي دفعة ويشحذ همم الصوماليين في مواجهة هذه الميليشيات التي انتشرت بصورة كبيرة في الداخل، وباتت تمثل خطراً على أمن البلاد وعلى أمن القارة الأفريقية، لاسيما وأن الحركة من أكبر الحركات المتطرفة الموجودة في أفريقيا، مشيراً إلى أن هذا ربما يؤدي إلى نتيجة ويتم إضعاف هذه الميليشيات تمهيداً للقضاء عليها وخلق بيئة من الاستقرار.

كما أشار إلى أن حركة الشباب الإرهابية تمثل تهديداً لأمن الصومال، مؤكداً أن التزام الحكومة الصومالية بمحاربة الحركة والقضاء على الحركات المتطرفة يبعث برسالة بأنها ستواجه الحركة حتى تفككها ويتم القضاء عليها بشكل كامل.

وذكر أن المجتمع الإقليمي والمؤسسات الأفريقية مع المجتمع الدولي يسعون إلى دعم الحكومة الصومالية وأجهزة الأمن في التصدي لخطر التنظيمات المتطرفة، وتدعيم مواجهة هذه الجماعات في الداخل الصومالي، ما يساعد على تفكيك هذه الحركة والتغلب على خطرها، مؤكداً أن الإصرار على المواجهة سيؤدي في النهاية إلى القضاء بشكل كامل على خطر هذا التنظيم.

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