أردوغان: الانتخابات مكسب كبير للديمقراطية

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نتائج الانتخابات البلدية التي جرت الأحد شكلت ((نقطة تحول)) لحزبه، لكنه وعد باحترام قرار الأمة، مشيراً إلى أن الانتخابات نقطة تحول ومكسب كبير لديمقراطيتنا أن تكون هناك انتخابات مثل هذه يصوت فيها المواطنون كما يشاؤون.

وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من أنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم: ((أتممنا ولله الحمد انتخاباتنا المحلية بطريقة تليق بديمقراطية شعبنا وديمقراطيتنا، الشعب قال كلمته عبر الانتخابات، مكسب كبير لديمقراطيتنا أن تكون هناك انتخابات مثل هذه يصوت فيها المواطنون كما يشاؤون)).

وأضاف: ((هذه الانتخابات ليست النهاية بل نقطة تحول، والفائز بهذه الانتخابات هو الديمقراطية التركية وتركيا))، مشيراً إلى أنّ الشعب التركي أوصل رسالته بوضوح إلى السياسيين.

تابع الرئيس التركي: ((مع الأسف لم نتمكن من الحصول على النتيجة التي نريدها بهذه الانتخابات، بعد نحو 9 أشهر من انتخابات الرئاسة والبرلمان العام الماضي، أتمنى أن تكون نتائج هذه الانتخابات خيراً على بلادنا وشعبنا)).

وأضاف أردوغان: ((سنصحح أخطاءنا ونعدل المسار، وكحكومة سنستمر بدعم رؤساء البلديات الذين فازوا بالانتخابات)). وأشارت نتائج جزئية، إلى تحقيق المعارضة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، احتفاظه ببلديتي إسطنبول وأنقرة، إضافة إلى تحقيقه مكاسب في مدن أخرى كان حزب العدالة والتنمية يهيمن عليها فترة طويلة.

وأعلن رئيس بلدية إسطنبول، المعارض أكرم إمام أوغلو، مساء الأحد، احتفاظه بمنصبه الذي يشغله منذ العام 2019. وقال للصحافة بعد الانتخابات البلدية: ((نحن في المركز الأول بفارق أكثر من مليون صوت، فزنا في الانتخابات))، موضحاً أن هذه النتائج تغطي 96% من صناديق الاقتراع.

كما أعلن المعارض منصور يافاس، احتفاظه برئاسة بلدية العاصمة التركية أنقرة أمام حشد من أنصاره.

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