مصادر يمنية: الصواريخ آخر أدوات الحوثيين لمهاجمة السفن

فيما أعلن الجيش الأمريكي، تدمير مسيرتين للحوثيين شكلتا تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في البحر الأحمر، أكدت مصادر عسكرية يمنية، أن فاعلية القوات الدولية في اعتراض المسيرات جعلت الصواريخ آخر أدوات الحوثيين لاستهداف السفن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أن قواتها في مضيق باب المندب وخليج عدن نجحت في تدمير منظومتين جويتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث استهدفت هذه القوات الطائرتين المسيرتين، وتمكنت من إسقاط إحداهما أثناء تحليقها فوق البحر الأحمر، في حين دمرت الثانية على اليابسة وكانت جاهزة للإطلاق.

وأكد البيان، أن هاتين المسيرتين كانتا تمثلان تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ولذلك تم استهدافهما وتدميرهما دفاعاً عن النفس.

بدورها، ذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ ((البيان))، أن الفاعلية التي أظهرتها قوات تحالف البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة، جردت الحوثيين من أداتين لاستهداف السفن أولها منع أي محاولة لاعتراض السفن أو اختطافها كما حدث مع سفينة الشحن التجاري ليدر جلاكسي، كما أن قدرات هذه القوات على اعتراض الطائرات المسيرة أو الزوارق المسيرة عند إطلاقها وأثناء تجهيزها للإطلاق، جعل من فاعلية هذه الأداة غير ذات جدوى.

ووفق مصادر في القوات الحكومية في الساحل الغربي، فإن الصواريخ لا تزال حتى الآن أداة الحوثيين الوحيدة لاستهداف السفن، خاصة وأن المعلومات التي حصل عليها الجانب الحكومي من قوات التحالف تبين حصول الجماعة على صواريخ حديثة جعلت فارق التوقيت بين إطلاقها واعتراضها نحو ثلاث دقائق، ومع ذلك تمكنت القوات الأمريكية والبريطانية من اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت نحو السفن التجارية أو القطع الحربية.

ووفق المصادر الحكومية، فإنه وخلال الأيام الثلاثة الماضية لم تسجل القوات أي هجوم على السفن التجارية، باستثناء محاولة الحوثيين إطلاق مسيرتين باتجاه القطع العسكرية للتحالف، وتم اعتراض أحدها بعد إطلاقها، في حين دمرت الأخرى أثناء تجهيزها للإطلاق.

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