بدائل صديقة للبيئة في أبوظبي تعزز استدامة النقل

عززت الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تعد قضايا الاستدامة والحفاظ على البيئة من أبرز التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، وفي سياق تحسين نوعية الحياة وتقليل الآثار البيئية السلبية، تعمل إمارة أبوظبي على إيجاد حلول وتوفير مشروعات ذكية لمواجهة هذه التحديات ويأتي النقل المستدام كأبرز القطاعات لتحقيق أهداف الاستدامة والتي تشمل تطوير البنى التحتية الذكية والصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحافلات الخضراء.

ويعمل مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي على تبني حلول النقل المستدام وتطوير شبكة متكاملة من وسائل النقل الذكية والصديقة للبيئة التي تستخدم مصادر الطاقة النظيفة وتقلل الانبعاثات الكربونية كنهج يتماشى مع خطة إمارة أبوظبي، ولا سيما بتمديد الاستدامة لتشمل العام الجاري.

ومن أجل تحقيق أهداف الاستدامة كثف المركز جهوده خلال العام الماضي لدعم حلول النقل المستدام من خلال توفير بدائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة، لتشمل المركبات الذكية والكهربائية والهجينة، والحافلات الذكية والكهربائية، والدراجات الهوائية والسكوترات، ما يحد من الانبعاثات الكربونية ويدعم أهداف إمارة أبوظبي في توفير مدن ذكية ومستدامة.

وترتكز استراتيجية النقل المستدام التي ينتهجها مركز النقل المتكامل على عدة محاور أساسية منها استخدام مصادر الطاقة النظيفة في قطاع النقل العام كبدائل للوقود التقليدي في سبيل حماية البيئة، وإرساء مشروعات التنقل المشترك الذكي والبنية التحتية والتشريعية الداعمة لذلك، فضلاً عن توفير منظومة نقل حديثة وآمنة وذكية ومستدامة تعود بالفائدة على المجتمع ولا تضر بالصحة العامة.

كما يعمل المركز على برنامج «الحافلات الخضراء» الذي أطلقه العام 2023، ويهدف إلى جعل جزيرة أبوظبي بحلول عام 2030 منطقة خضراء تُخدم بنظام نقل عام يعمل ببدائل الطاقة المستدامة، والمضي قدماً نحو التغيير المتكامل بحلول عام 2050، ويتحقق ذلك من خلال الشراكات المتنوعة ضمن إطار البرنامج، التي تستهدف تقييم عدة نماذج من الحافلات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية والكهربائية بشكل شمولي للأبعاد الفنية والتشغيلية وغيرها، خلال فترة البرنامج الممتدة حتى عام 2025، على أن تحلل نتائج ومخرجات هذا التقييم وهي الأساس الذي ستبنى عليه خطة التحول التدريجي لأسطول حافلات النقل العام في الإمارة، نحو أسطول بالطاقة الخضراء بما يواكب جهود المدن الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وتُعد حافلات النقل العام من وسائل النقل الرئيسة التي يستخدمها سكان وزوار الإمارة في تنقلاتهم اليومية بين الأحياء السكنية والمرافق السياحية والمراكز التجارية ومناطق الأعمال وكذلك بين المدن، وضمن سعيه المتواصل لتوفير خدمات مستدامة في هذا القطاع، حرص مركز النقل المتكامل على تحديث أسطول الحافلات باستمرار وتشغيل أحدث الحافلات الصديقة للبيئة، إذ تشكل نسبة حافلات النقل العام الصديقة للبيئة 42 % من إجمالي أسطول الحافلات.



