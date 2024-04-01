احتفاء عريق
التاريخ
4/1/2024 7:16:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan) ((مدفع الإفطار)) في دبي.. احتفاء عريق بالشهر الفضيل، يستقطب حشود الصائمين والسياح لمتابعة هذه الفعالية الرمضانية، المحببة للجميع، كباراً وصغاراً، ليزيّن أجواء الشهر الكريم بالبهجة والسعادة.
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