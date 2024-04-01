الماء المبخر باللبان.. عادة توارثتها الأجيال

رمضان في الإمارات، شهر يحمل في طياته الكثير من العادات والتقاليد الجميلة التي تجسد عبق الثقافة والتراث الإماراتي، ومن بين هذه العادات، تبرز طقوس إعداد الماء المبخر بلبان الذكر، وهي عادة توارثتها الأجيال واستمرت حتى اليوم في بعض الأسر الإماراتية.

في زوايا الذاكرة، تحتفظ الوالدة عفراء الخالدي، بصور حية لجلسات رمضانية عامرة بالود والمحبة، تتذكر كيف كانت تجتمع مع النساء في المجالس، تحت سقف من الحكايات والضحكات، كانت تُعد الماء المبخر بكل حب، تضع اللبان على الجمر وتغطيه بـ((الفلاس الطيني))، ذلك الإناء الذي يحفظ الماء بارداً ويضفي عليه نكهة الأصالة، يُسكب الماء المبرد فوق اللبان المدخن ليمتزج بدخانه ويكتسب نكهة ورائحة مميزة.

كان الماء المبخر يُقدم في المجالس كجزء أساسي من الضيافة، ويشرب بارداً، تقول الوالدة عفراء: ((كانت تلك اللحظات تجمعنا على الخير والبركة، وكأن الماء المبخر بلبان الذكر لا يروي العطش وحسب، بل يروي الروح والقلب))، وتستمر في سرد ذكرياتها، مُعبرة عن أهمية الحفاظ على هذه العادات الجميلة التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الإماراتية.

وتضيف الوالدة عفراء أن هذه العادة تعد جزءاً من الذاكرة الجماعية لأهل الدار، وتظهر كيف كانت البساطة والتمسك بالتقاليد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، ومع تطور الزمن، لا تزال هذه الطقوس تمارس في بعض البيوت الإماراتية، محافظة على روحانية رمضان. وتؤكد الوالدة عفراء أن هذه العادات الرمضانية القديمة تعتبر جزءاً من التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات، وتسهم في إثراء الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن. ومن خلال الحفاظ على هذه العادات، يمكن للأجيال الجديدة أن تتعرف على جماليات الماضي وتستلهم منها في حياتها العصرية.

وتتعدد فوائد اللبان في الماء بحسب الوالدة عفراء، حيث يُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تعزيز الهضم وتقوية جهاز المناعة، كما يعتقد أن له تأثيراً مهدئاً على الأعصاب، مما يجعله مشروباً مثالياً للإفطار.

ولبان الذكر، المعروف أيضاً بـ((الكندر))، يحظى بمكانة مرموقة في الطب الشعبي بمنطقة الخليج، حيث يُستخدم منذ قرون لخصائصه العلاجية المتعددة، ويستخرج هذا السائل العطري من جذوع شجرة اللبان ويعتبر مصدراً غنياً بالمضادات الأكسدة، وفي العلاجات الشعبية، يُستعمل لبان الذكر كعلاج لمتاعب الجهاز الهضمي وكمُسكن للالتهابات التي تصيب الجلد، ويمكن تناوله ببساطة عبر مضغه، أو استخدام زيته المُستخلص، أو حتى حرقه كبخور يستنشق، أو شرب منقوعه للاستفادة من خصائصه العلاجية.

ويعتقد أن له تأثيراً ملطفاً على الالتهابات، ويساهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، ويعتبر رمزاً للحكمة الإنسانية التي توارثت عبر الأجيال، واليوم يعيد أهل الخليج اكتشاف فوائده العظيمة، مُحافظين على إرثهم العريق في الطب الشعبي.