عادل تاعرابت: أجواء فريدة لرمضان في الإمارات

أكد المغربي عادل تاعرابت، لاعب النصر أنه يستمتع بأجواء رمضان في الإمارات للعام الثاني عكس الفترات السابقة التي قضاها في الملاعب الأوروبية والتي عانى فيها كثيراً خلال الشهر المبارك لأن التدريبات كانت تقام صباحاً وفي توقيت لا يتناسب مع اللاعبين الصائمين، إضافة إلى أن مواعيد المباريات كانت تتزامن أيضاً في الكثير من المرات مع الإفطار.

وقال: خلال تجربتي في الملاعب الأوروبية لم أستمتع بأجواء شهر رمضان، كما هو الحال في الإمارات، هنا من السهل التأقلم والتوفيق بين الصوم وممارسة نشاطي الكروي عكس ما عشته سابقاً في أوروبا.

انضم تاعرابت إلى النصر بداية الموسم الماضي بعد مسيرة طويلة قضاها في الملاعب الأوروبية بين 2004 إلى 2022.

وأوضح تاعرابت أنه ما يجعله أكثر سعادة خلال شهر رمضان ليس أجواءه الفريدة في الإمارات، بل هو الشهر الذي يقضي به أكثر الأوقات مع عائلته، وقال: أتناول وجبة الإفطار الخفيفة مع العائلة ثم أتوجه إلى النادي للتدريب ومنه إلى المنزل أو لزيارة أحد الأصدقاء، وخلال السهرة الرمضانية أفضل مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي أو أحد المسلسلات المصرية وأبقى مستيقظاً حتى صلاة الفجر، وبعد الصلاة أتوجه إلى النوم وأستيقظ عند صلاة الظهر، وأبقى مع عائلتي حتى صلاة العصر ثم أقوم بجولة خارجية حتى موعد الإفطار.

وصرح تاعرابت أنه يفضل الأكل المغربي الذي يعتبره الأفضل في العالم، حيث يحرص على تناول شوربة الحريرة التي يشتهر بها المطبخ المغربي إلى جانب العديد من الأطباق الأخرى مثل الكسكس، البسطيلة، المحنشة، المروزية، و طاجين البرقوق وطاجين الدجاج بالزيتون، الطنجية، والسفة المدفونة بالدجاج.

وكشف النجم المغربي أنه يلبي دعوات أصدقائه الإماراتيين لتناول وجبة الإفطار معهم من حين لآخر، مشيراً إلى أنه اشتاق إلى تناول الإفطار مع والديه في المغرب.