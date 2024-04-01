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طاحونة من الحجر الرملي في متحف جميرا الأثري

4/1/2024 7:16:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلب الطواحين القديمة المستخرجة من المواقع الأثرية هي طواحين حجرية، وتعد الطاحونة الصغيرة التي اكتشفت في حفريات موقع جميرا الأثري من الحجر الرملي، وهي من الأنواع المتماسكة، بفضل الحرارة والضغط، ويرجع معنى الطاحونة هنا إلى فعل الطحن، ويقول البعض: الجرش أو الهرس، حسب البذور الملقاة في منتصف الدائرة لطحنها، وتتكون الطاحونة المكتشفة من ثقبين، كلاهما في الأعلى، واحد لتثبيت مقبض خشبي، بينما الثقب الثاني في الوسط، لكي تصب الحبوب والبذور فيه.

تسميات

والمتتبع لسيرة اسم هذه الآلة، فإنها تسمى أيضاً بالرحى في الإمارات ودول الخليج ومعظم الدول العربية، وتتكون من حجرين ضخمين مستديرين، يوضع أحدهما فوق الآخر، وفي الحجر العلوي منها ثقب، ويتم تثبيت الحجر السفلى وتدوير الحجر العلوي، ووضع الحبوب في ثقب الحجر ليتم طحنها بين الحجرين، ويتم تحريكها بيد واحدة، ويرجع استعمالها لزمن ما قبل عصر التكنولوجيا وإدخال الماكينات الحديثة والطواحين الآلية لعملية الطحن.

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