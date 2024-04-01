التغذية السليمة والترطيب الكافي يقيان من نوبات الربو

قدمت الدكتورة مارشيل أندرسون، الاختصاصية في الأمراض التنفسية نصائح مهمة لصيام صحي وآمن لمرضى الربو، وحضت على أهمية تجنب المحفزات المعروفة لنوبات الربو، مثل الغبار والدخان، وشددت على أهمية التغذية السليمة والترطيب الكافي في الساعات بين الإفطار والسحور، وأشارت إلى أن الصيام من الممكن أن يكون تحدياً لمرضى الربو، ولكن بالتخطيط السليم واتباع الإرشادات الطبية، يمكن تقليل الأخطار والاستمتاع بروحانيات الشهر الفضيل.

نصيحة

ونصحت الأخصائية مرضى الربو بمواصلة استخدام أدويتهم وفقاً لتوجيهات الأطباء، وتنظيم الجرعات بما يتناسب مع ساعات الصيام، مؤكدة أن الأدوية الموصوفة جزء لا يتجزأ من السيطرة على الربو ويجب عدم إهمالها في رمضان.

وأضافت: إن النشاط البدني المعتدل، مثل المشي بعد الإفطار، قد يفيد مرضى الربو، شريطة أن يتم ذلك في بيئة خالية من الملوثات التي قد تثير الأعراض، كما شجعت الدكتورة مارشيل أندرسون على ممارسة تمارين التنفس التي تعزز قوة الرئتين وتحسن القدرة على التحكم في التنفس.

تحذير

وشددت الاختصاصية في الأمراض التنفسية على الحذر من أن التغيرات في نمط الحياة في رمضان، مثل تغير أوقات النوم والوجبات، تؤثر في التحكم بنوبات الربو، ولذا، تنصح بالتخطيط المسبق للوجبات والنوم لضمان الاستقرار في الروتين اليومي.

مساعدة

وأعربت مارشيل عن أملها أن تساعد هذه النصائح مرضى الربو على تجربة صيام صحي ومريح، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وأكدت قائلة: الصيام ليس فقط عبادة، وإنما أيضاً فرصة لتعزيز الوعي الصحي وتبني عادات حياة أفضل.

وأكدت الدكتورة مارشيل أهمية التواصل مع الأطباء والاختصاصيين للحصول على الدعم والمشورة اللازمة في هذا الشهر الفضيل.