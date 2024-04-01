«التغير المناخي والبيئة» تُشرك أطفال «أبطال مُلهمون» في ورشة عمل زراعية

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة عمل زراعية بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطفال الأيتام من منتسبي برنامج ((أبطال مُلهمون)) التابع لفريق ((شكراً لعطائك التطوعي))، حيث شاركتهم الوزارة مأدبة إفطار رمضان، وذلك في منطقة الجادة بإمارة الشارقة بالتعاون مع سوق ((منبت)) وشركة ((أرادَ)).

تأتي الفعالية التي عقدت أخيراً بمناسبة الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، بهدف إشراك الأطفال الأيتام ورفع وعيهم تجاه البيئة والطبيعة والغذاء وإعلاء قيم انتمائهم بصفتهم أعضاء فاعلين في هذا المجتمع الآن وفي المستقبل.

وشهدت الفعالية، حضور عدد من المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة يتقدمهم كل من، المهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وعلياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، ومروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق. ذلك بجانب عدد من المسؤولين من ((سوق منبت)) وشركة أرادَ.

قيم

ورحبت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بالأطفال والحضور، وأكدت على أن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني يعزز قيم الخير والإنسانية في نفوس أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن غرس هذه القيم في نفوس الأطفال أمر ضروري لاستمرار مسيرة الخير والتنمية في دولة الإمارات.

وقالت معاليها: ((تأتي الفعالية في إطار مسؤوليتنا لإشراك كافة فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأطفال والشباب، من أجل رفع وعيهم تجاه الحفاظ على البيئة وصون الطبيعة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، كون ذلك جزءاً لا يتجزأ من حياتنا ومستقبلنا)).

وخلال الورشة، توجهت معالي الضحاك بالشكر إلى الشركاء في الفعالية، مؤكدة أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجميع من أجل أن يكون المجتمع عضواً فاعلاً في مسيرة الإمارات نحو الاستدامة البيئية والمناخية والغذائية.

جولة

وتضمنت الفعالية جولة قامت بها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك داخل المشتل الخاص بسوق منبت وأرادَ، حيث اطلعت معاليها على أحدث التقنيات الزراعية والشتلات والأشجار التي يتم زراعتها داخل المشتل تمهيداً لنقلها للعديد من المزارع والمشاريع التطويرية.

واختتمت الفعالية بإقامة مأدبة إفطار بصحبة الأطفال المدعوين والحضور، وسط أجواء تخللتها البهجة والسرور.

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