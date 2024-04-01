«الإمارات الصحية»: 1.3 مليون فحص إقامة بمراكز المؤسسة خلال 2023

أجرت مراكز الصحة العامة ومراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أكثر من مليون و273 ألف فحص لياقة طبية لطالبي تأشيرات الإقامة خلال العام الماضي، وذلك ضمن جهودها الدائمة التي قادت إلى تطوير خدمات المؤسسة، بهدف تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين، وتحسين تجربتهم الشاملة.

وشهد شهر مارس من العام الماضي العدد الأكبر من المتعاملين الذين أجروا فحوصات اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة بواقع 113 ألفاً و398 متعاملاً، فيما شهد شهر أبريل من العام ذاته العدد الأقل بواقع 84 ألفاً و461 متعاملاً، حيث تمكنت المراكز الصحية من تقديم خدمات حجز المواعيد وإجراء فحوصات التأشيرات بسرعة وسلاسة.

وأكدت الدكتورة شمسة لوتاه مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المراكز الصحية التابعة للمؤسسة قدمت خدمة إجراء فحوصات اللياقة الطبية الخاصة بتأشيرات الإقامة لأكثر من مليون و273 متعاملاً في أوقات قياسية، مشيرة إلى أن الأعداد الشهرية التي زارت المراكز من المتعاملين تراوحت عموماً بين ما يزيد على 90 ألفاً و113 ألفاً، ومشددة في الوقت ذاته على أن المؤسسة ملتزمة بتوفير البنية التحتية الصحية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد.

جهود

وأضافت أن هذه الجهود الكبيرة تأتي في إطار التزام المؤسسة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، وضمان سلامة وصحة السكان والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الفحوصات الطبية تمثل جزءاً أساسياً من الإجراءات اللازمة للحفاظ على معايير الصحة العامة في البلاد.

وتعكس الأعداد الكبيرة التي أجرت هذه الفحوصات جهود المؤسسة وسرعة استجابة منشآتها الصحية لطلبات المتعاملين، وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية، حيث عملت المؤسسة خلال العام الماضي على توفير عدد من القنوات الذكية لتحسين سرعة وكفاءة الحصول على خدماتها، وضمان إنجاز الإجراءات والفحوصات بسرعة ودقة، مما يخلق بيئة إدارية وعملية أكثر فعالية ومرونة.

جاهزية

كما تأتي استجابة المؤسسة وجاهزية مراكزها الصحية لاستقبال هذه الأعداد في إطار مساعيها لمواكبة رؤية نحن الإمارات 2031، بغرض تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وذلك بتحسين جودة حياة المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم وسعادتهم، عبر توفير خدمات ذات جودة عالية وبشكل مبتكر ومتطور، تمكنهم من الوصول بسهولة إلى خدمات الفحص الطبي المطلوبة لتأشيرات الإقامة.

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