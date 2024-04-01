إطلاق «عاون» لدعم المرضى المعسرين عبر منصة «جود» قريباً

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ومؤسسة الجليلة، ومؤسسة دبي للإعلام، ممثلة بصحيفة ((الإمارات اليوم))، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة ((عاون)) قريباً لدعم المعسرين من الحالات الصحية عبر منصة ((جود))، وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدولة على المساهمة في تلبية احتياجات الحالات المرضية المستحقة من غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وبموجب المذكرة تقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي عبر منصة ((جود)) تقارير عن مستجدات المبادرة بما يفتح المجال أمام المهتمين من الأفراد والشركات والمؤسسات غير الربحية للمساهمة والتبرع للمبادرة.

كما تتولى الهيئة عملية التبرع وفق الإجراءات والآليات المعتمدة في المنصة. من جهتها، تتولى مؤسسة الجليلة التي تقود مهمة العطاء في دبي الصحية؛ تحديد الحالات المستفيدة بالتنسيق مع الأطراف المساهمة في المبادرة من القطاع الخاص والأفراد، إضافة إلى تزويد الأطراف بتقارير ربع سنوية للحالات التي تمت مساعدتها.

أما صحيفة ((الإمارات اليوم)) فتتولى بدورها التنسيق مع الأطراف لإعداد حملة إعلانية واسعة للإعلان والترويج للمبادرة بكافة تفاصيلها وتسليط الضوء على الاحتياجات والمنجزات، بما يسهم في استقطاب المتبرعين من المؤسسات والأفراد.

تعاون

وقال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع: إن المذكرة تؤكد أهمية التعاون المشترك بين جميع المؤسسات العاملة في الدولة لتوفير منظومة متكاملة ومستدامة للتنمية الاجتماعية وتوحد الجهود لتحقيق أفضل الفرص لأفراد المجتمع، لاسيما الفئات الأضعف منهم.

وأضاف: ((تترجم منصة (جود) مبدأ المجتمع المسؤول الذي تتكامل فيه جهود مختلف الأطراف للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، وتشكل منبراً مثالياً لطرح مبادرة (عاون) بما يتيح إطلاع أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص على مستهدفات المبادرة ومستجداتها والتبرع لها بسهولة ويسر)). وأشار إلى حرص ((الإمارات اليوم)) منذ إطلاقها على تخصيص مساحة لعرض الحالات الإنسانية واستقطاب الدعم لمساندتها ودعمها.

وتابع: ((اليوم تنتقل (جود) بالعمل الإنساني في إمارة دبي إلى مرحلة جديدة من الحوكمة والتنظيم، حيث إن مما لا شك فيه أن دعم (الإمارات اليوم) للمبادرات الإنسانية وعلى رأسها مبادرة (عاون) يشكل حلقة مهمة في منظومة العمل الإنساني وفي تعزيز الترويج للمبادرة)).

تعزيز

من جانبه، قال الدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: ((يسُرنا التعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي وصحيفة (الإمارات اليوم) لتعزيز العمل الخيري والمجتمعي على مستوى الإمارة، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع عبر منصة (جود) للمساهمة بدعم برنامج (عاون) التابع لمؤسسة الجليلة، الذي يقدم العلاج والرعاية الطبية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج المناسب، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم مثل مرضى السرطان تماشياً مع رؤية دبي الصحية في الارتقاء بصحة الإنسان)).

بدوره، قال سعود الدربي رئيس مركز الأخبار والنشر في مؤسسة دبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة ((البيان)): إن (الإمارات اليوم) لها سجل حافل في هذه المبادرات المهمة، إذ تبنت سابقاً، بالشراكة مع جهات حكومية وشبه حكومية، مبادرات مجتمعية عدة، منها مبادرة (ياك العون) في مواسمها الخمسة مع محاكم دبي، ومبادرة (تبرعكم حياة) مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وغيرهما من المبادرات المجتمعية التي تصب في الصالح العام وتترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، لذا حرصت الصحيفة للمشاركة في مبادرة مجتمعية في هذا الشهر الفضيل)).

وأضاف إن ((الإمارات اليوم)) ستفتح قناة تواصل مباشرة مع أصحاب الخير من خلال ((الخط الساخن))، ثم توجه المتبرعين، وفق آلية منظمة متفق عليها، إلى شريكها في المبادرة، هيئة تنمية المجتمع بدبي، معرباً عن أمله في أن تمثل بادرة أمل لبدء حياة جديدة لعلاج الحالات المرضية، وتعيد الابتسامة إلى وجوه المرضى وأسرهم. وأشار الدربي إلى أن ((الصحيفة لديها ثقة، بناءً على تجاربها السابقة، بتفاعل أصحاب الخير من رجال الأعمال وأفراد المجتمع مع المبادرة، ليتم علاج المشمولين في هذه المبادرة)).

وذكر أن ((مبادرة (عاون) بالتعاون مع الجهات المذكورة، تعكس قوة الفرد في المجتمع على إعادة بث روح الأمل للمريض وقدرة عودته للحياة الطبيعية، بعد مشيئة الله تعالى، فلا شيء يفوق إنقاذ حياة إنسان وتخفيف الألم عن شخص يعاني مرضاً مزمناً من خلال ترجمة ثقافة التبرع في المجتمع إلى نتائج مستدامة)).

جهود

وقال الدربي: إن الاتفاقية جاءت ترجمة للجهود الوطنية لخدمة الإنسانية من خلال مبادرات نوعية تنعكس إيجابياً على أداء المؤسسات الصحية في الدولة من خلال التعاون والتنسيق بين دوائر وهيئات حكومة دبي بما يحقق المصلحة العامة، باعتبار المبادرة مهمة إنسانية نبيلة تمثل رمزاً للتآخي والتكاتف في إيجاد فرص لتحسين حياة المرضى.

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