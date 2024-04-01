«تنمية المجتمع» تعلن منجزات العمل التطوعي في أبوظبي 2023

كشفت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة عن منجزات العمل التطوعي في سنة 2023، إذ سجلت 873,787 ساعة تطوعية، بزيادة 63 % على سنة 2022، عبر 1,185 فرصة تطوعية، وبلغ مجمل قيمة العمل التطوعي أكثر من 62 مليوناً و912 ألف درهم.

وأكد محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الثالث الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ذات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي، والذي يعد التطوع أحد ممكناته، قامت منذ تأسيسها بتطوير أطر العمل التطوعي، وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف خلق منظومة متكاملة تدعم وتحفّز أفراد المجتمع على المشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع حاضن ومتلاحم.

وأضاف إن الدائرة عملت مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومؤسسة الإمارات، وهيئة الهلال الأحمر، على سد الفجوات التي يشهدها العمل التطوعي، إلى جانب التعاون مع العديد من المؤسسات الرائدة في مجال العمل التطوعي، لتعزيز البيئة الداعمة للمتطوعين، ما يسهم في حفظ الحقوق وتحديد الواجبات للمتطوعين كافة من الأفراد والفرق التطوعية والجهات التي ترغب في استقطاب المتطوعين، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على تحديث ومراجعة السياسة التي من المتوقع الإعلان عنها في المرحلة المقبلة لتكون أكثر مرونة تماشياً مع المتغيرات، وبما يسهم في مشاركة المزيد من الأفراد في العمل التطوعي.

وثمّن المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، الجهود التي يبذلها كل متطوع، مؤكداً أن الكل شريك في مواصلة الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي، كما أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي العام في إمارة أبوظبي، والتي تبلغ 72 درهماً في الساعة، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وجاءت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية معاً، ومركز الإحصاء - أبوظبي.

تطوع

قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: نشهد كل عام زيادة ملحوظة في عدد المتطوعين في إمارة أبوظبي، ما يؤكد التزام أفراد مجتمعنا تقديم الدعم لكل من يحتاج المساعدة، ونشيد بجهود دائرة تنمية المجتمع ونجاحها في تمكين الأفراد وحثهم على الارتقاء بمجتمعهم، كما نفخر بتعاوننا مع الدائرة على تحقيق تلك الأهداف.

قالت فاطمة عبدالله المرزوقي المديرة التنفيذية لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع لدى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: باحتسابها جهة حكومية تعمل ضمن مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تحرص هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، على بناء وتطوير مجتمع متماسك ومتعاون في الإمارة، ويمثّل المتطوعون عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف، ولذا نعمل على تقديم فرص التطوع وبناء القدرات لتمكينهم من معالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسة في الإمارة.

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