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عمار النعيمي يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

4/1/2024 7:16:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، أمس، في قصر الزاهر.

وتلقى سموه التهاني من معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وناصر خليفة البدور، الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، الملحق الثقافي في سفارة الدولة بالقاهرة، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، الذين أعربوا عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم لسموه بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة على صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضور

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

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