خالد بن محمد: المجالس الرمضانية موروث عريق يسهم في نشر ثقافة التواصل المجتمعي

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات الأمسية الرمضانية التي نظّمتها حكومة أبوظبي لموظفيها وأفراد عائلاتهم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك))، بمشاركة قيادات وموظّفي وكوادر الدوائر والمؤسَّسات والجهات التابعة لحكومة أبوظبي.

وهنّأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الحضور بشهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، متمنياً سموه لكوادر حكومة أبوظبي وقياداتها التوفيق والنجاح المتواصل في أداء مهامهم تعزيزاً لمسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها الإمارة.

وأكد سموه أهمية المجالس الرمضانية في نشر ثقافة التواصل المجتمعي، باعتبارها موروثاً عريقاً يعكس التقاليد والعادات الوطنية الأصيلة، ودورها في ترسيخ أواصر العلاقات الاجتماعية.

كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عدداً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين شاركوا قصص نجاح أعمالهم مع الحضور.

وتعد الأمسية الرمضانية لموظفي حكومة أبوظبي ضمن أبرز البرامج الاجتماعية للمنظومة الحكومية، التي تسعى إلى ترسيخ روح التعاون بين كوادر الجهات الحكومية، وفتح قنوات التواصل وتبادل الأفكار بينهم.

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