محمد بن زايد وحمد الشرقي: استثمار رمضان في ترسيخ قيم الخير والعطاء

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين في أبوظبي، الأحاديث الأخوية الودية، كما تبادلا التحية وأطيب الأمنيات في ما تبقى من شهر رمضان المبارك مع ضيوف المجلس من سمو الشيوخ والمواطنين.

وتطرق سموهما والحضور، إلى أهمية استثمار هذا الشهر الفضيل في تعزيز التواصل والترابط وترسيخ قيم الخير والعطاء الأصيلة التي يتحلى بها مجتمع الإمارات، سائلين المولى تعالى أن يديم نعم الأمن والرخاء على الإمارات وشعبها.

وأدى الجميع، صلاة المغرب، وحضروا مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة.

وحضر مجلس قصر البطين، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

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