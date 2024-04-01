«إنفستوبيا» تطلق مبادرة «Next50» لفتح آفاق استثمارية جديدة بالدولة

شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إطلاق ((إنفستوبيا)) مبادرة ((Next50)) بالتعاون مع مركز ((EMIR)) المتخصص في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة، بهدف فتح آفاق استثمارية جديدة أمام الشركات الواعدة وسريعة النمو بدولة الإمارات.

وتوفر المبادرة منصة فريدة من نوعها لمجموعة مؤلفة من 50 رئيساً تنفيذياً ومؤسِّساً لشركات ومشاريع ريادية ناجحة شهدت نمواً ملفتاً في السوق الإماراتية وتطوراً في عملياتها التشغيلية وزيادةً في توليد الإيرادات وخلق فرص العمل، حيث توفر لهم بيئة ملائمة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكة وتوسيع الاستثمار في مجالات الاقتصاد الجديد، سواء على مستوى الأسواق المحلية، أو من خلال تسهيل التوسع في الأسواق العالمية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق رئيس إنفستوبيا، أن إطلاق المبادرة يجسد التزام إنفستوبيا بدعم الشركات المحلية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للدولة، حيث تأتي هذه المبادرة تحت مظلة ((مجتمعات إنفستوبيا)) التي ترمي إلى تعزيز التواصل المستمر بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين، وتماشياً مع أهداف إنفستوبيا المتمثلة في ربط الشركات والمؤسسات وتهيئة مناخات التعاون والتشارك بين كبار المستثمرين واللاعبين الاقتصاديين.

وقال: نؤمن بأن القطاع الخاص هو شريك أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن دعم هذه الشركات الرائدة وتزويدها بالأدوات اللازمة للنجاح يخدم رسالة إنفستوبيا في توفير قنوات التعاون بين مختلف القوى الاقتصادية الفاعلة والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على المنافسة وتحقيق الريادة في الأسواق العالمية، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستشكل حافزاً إضافياً لهذه الشركات وستسهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة بشكل عام انسجاماً مع مستهدفاتنا المحلية وطموحاتنا العالمية.

وستوفر المبادرة إمكانية أكبر للتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية ووصولاً أسهل لرأس المال من خلال الاجتماع والتنسيق مع صناديق الاستثمار الرئيسية والبنوك والمكاتب العائلية لتيسير عقد صفقات الاستثمار المحتملة، وتقدم لهم فرصاً أوسع لدخول أسواق عالمية جديدة.

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