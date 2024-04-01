«جي إف إتش» تستثمر 450 مليون دولار بمشاريع عقارية بأمريكا

كشفت شركة ((جي إف إتش بارتنرز)) المحدودة، التابعة لمجموعة ((جي إف إتش)) المالية، عن إتمام استثمارات بقيمة إجمالية قدرها 450 مليون دولار في قطاع العقارات بالولايات المتحدة بين الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024.

وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، وهما من القطاعات جيدة الأداء في سوق العقارات الأمريكية، حيث يستفيد كل منها من نمو الإيجارات، وانخفاض معدل الشواغر على المستوى الوطني، واستقرار السوق.

وبالنسبة لقطاع العيادات الطبية، فقد استحوذت ((جي إف إتش بارتنرز)) على محفظة أصول تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار. تم اختيار أصول الاستحواذ بناء على مواقع داخل الولايات التي تظهر نمواً ديموغرافيا طويل الأجل وبيئات ضريبية منخفضة ومعدلات هجرة داخلية متزايدة، بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الخاصة بالشركة.

وتتميز الأصول بنوعية من المستأجرين ذات درجة عالية من التقييم الائتماني مدعومة بأنظمة رعاية صحية كبيرة ذات مثل ((ميموريال هيرمان)) و((بايلور سكوت آند وايت))، والتي تعد من بين أكبر أنظمة الرعاية الصحية في ولاية تكساس. ومن المتوقع أن تشهد الأصول ارتفاعاً الإيجارات السنوية بناء على العقود الموقعة ذات المتوسط المرجح الذي يتجاوز ثماني سنوات لمدة الإيجار، ونسبة إشغال تصل إلى 98%.

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ ((جي إف إتش بارتنرز)): مع استحواذ السلسلة الثالثة من الأصول في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، فإننا نؤكد التزامنا بالقطاعات الاستراتيجية التي تتمتع بأساسيات قوية تدعمها العوامل الديموغرافية المناسبة.

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