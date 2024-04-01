«جي إف إتش» تستثمر 450 مليون دولار بمشاريع عقارية بأمريكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت شركة ((جي إف إتش بارتنرز)) المحدودة، التابعة لمجموعة ((جي إف إتش)) المالية، عن إتمام استثمارات بقيمة إجمالية قدرها 450 مليون دولار في قطاع العقارات بالولايات المتحدة بين الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024.
وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، وهما من القطاعات جيدة الأداء في سوق العقارات الأمريكية، حيث يستفيد كل منها من نمو الإيجارات، وانخفاض معدل الشواغر على المستوى الوطني، واستقرار السوق.
وبالنسبة لقطاع العيادات الطبية، فقد استحوذت ((جي إف إتش بارتنرز)) على محفظة أصول تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار. تم اختيار أصول الاستحواذ بناء على مواقع داخل الولايات التي تظهر نمواً ديموغرافيا طويل الأجل وبيئات ضريبية منخفضة ومعدلات هجرة داخلية متزايدة، بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الخاصة بالشركة.
وتتميز الأصول بنوعية من المستأجرين ذات درجة عالية من التقييم الائتماني مدعومة بأنظمة رعاية صحية كبيرة ذات مثل ((ميموريال هيرمان)) و((بايلور سكوت آند وايت))، والتي تعد من بين أكبر أنظمة الرعاية الصحية في ولاية تكساس. ومن المتوقع أن تشهد الأصول ارتفاعاً الإيجارات السنوية بناء على العقود الموقعة ذات المتوسط المرجح الذي يتجاوز ثماني سنوات لمدة الإيجار، ونسبة إشغال تصل إلى 98%.
وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ ((جي إف إتش بارتنرز)): مع استحواذ السلسلة الثالثة من الأصول في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، فإننا نؤكد التزامنا بالقطاعات الاستراتيجية التي تتمتع بأساسيات قوية تدعمها العوامل الديموغرافية المناسبة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN01042024000110011019ID1108046163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.