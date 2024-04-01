Tuesday, 02 April 2024 03:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«موانئ أبوظبي» تحقق توسعاً عالمياً في 2023 بدخول أسواق جديدة

4/1/2024 7:16:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في توسيع نطاق حضورها العالمي بدخول أسواق جديدة، لا سيما مع استكمال الاستحواذ على شركة ((نواتوم)) التي تتمتع بحضور في 27 دولة، وهي شركة عالمية متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المخصصة للمركبات في أوروبا، وفق ما جاء بتقريرها السنوي لعام 2023، الذي يسلط الضوء على النجاحات البارزة التي حققتها المجموعة خلال العام المنصرم.

وتطرق التقرير إلى سلسلة الاتفاقيات التي أبرمتها المجموعة المتعلقة بالموانئ والمحطات وخدمات الشحن البحري في كل من الأردن ومصر وباكستان وجمهورية الكونغو وكازاخستان وأوزبكستان، ما أسهم في مضاعفة إيرادات المجموعة وتوسيع نطاق انتشارها العالمي في 46 دولة.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: شهدت مجموعة موانئ أبوظبي تحولاً لافتاً خلال عام 2023، تمثل في ترسيخ مكانتها كمزود عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال صفقات استحواذ مدروسة حققت قيمة استثنائية، وتوسعات استراتيجية في منطقة الخليج والبحر الأحمر وبحر قزوين وأفريقيا وحول العالم، ويأتي ذلك تماشياً مع جهود المجموعة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تنويع اقتصادنا الوطني. وفي عامٍ شهد تفاقم حالة الضبابية في السوق العالمية، أكدت الإيرادات والأرباح القياسية التي حققتها المجموعة مرة أخرى على مرونتها وقوتها، وقيمتها بالنسبة للمساهمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN01042024000110011019ID1108046162

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث