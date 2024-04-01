«موانئ أبوظبي» تحقق توسعاً عالمياً في 2023 بدخول أسواق جديدة

نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في توسيع نطاق حضورها العالمي بدخول أسواق جديدة، لا سيما مع استكمال الاستحواذ على شركة ((نواتوم)) التي تتمتع بحضور في 27 دولة، وهي شركة عالمية متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المخصصة للمركبات في أوروبا، وفق ما جاء بتقريرها السنوي لعام 2023، الذي يسلط الضوء على النجاحات البارزة التي حققتها المجموعة خلال العام المنصرم.

وتطرق التقرير إلى سلسلة الاتفاقيات التي أبرمتها المجموعة المتعلقة بالموانئ والمحطات وخدمات الشحن البحري في كل من الأردن ومصر وباكستان وجمهورية الكونغو وكازاخستان وأوزبكستان، ما أسهم في مضاعفة إيرادات المجموعة وتوسيع نطاق انتشارها العالمي في 46 دولة.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: شهدت مجموعة موانئ أبوظبي تحولاً لافتاً خلال عام 2023، تمثل في ترسيخ مكانتها كمزود عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال صفقات استحواذ مدروسة حققت قيمة استثنائية، وتوسعات استراتيجية في منطقة الخليج والبحر الأحمر وبحر قزوين وأفريقيا وحول العالم، ويأتي ذلك تماشياً مع جهود المجموعة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تنويع اقتصادنا الوطني. وفي عامٍ شهد تفاقم حالة الضبابية في السوق العالمية، أكدت الإيرادات والأرباح القياسية التي حققتها المجموعة مرة أخرى على مرونتها وقوتها، وقيمتها بالنسبة للمساهمين.

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