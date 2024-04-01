شهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، توقيع 16 اتفاقية رعاية للدورة الثالثة من منتدى ((اصنع في الإمارات))، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومجموعة ((أدنوك)).

تم توقيع الاتفاقيات بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من الشركات والجهات الراعية للمنتدى، والذي يقام تحت شعار ((استثمار، استدامة، نمو)) وينعقد يومي 27 و28 مايو المقبل، في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة محلية ودولية بارزة، حيث جاءت اتفاقيات رعاية منتدى ((اصنع في الإمارات)) في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الوطنية والشركات الريادية الكبرى في الدولة.

شراكة أساسية

وأكد الدكتور سلطان الجابر أن منتدى ((اصنع في الإمارات)) يتماشى مع رؤية القيادة بتوفير كل السبل الداعمة والممكّنة لنمو الفرص الاستثمارية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتقديم كل الممكّنات والحوافز لدعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وثمن دور الشركات الراعية في تعزيز مكانة المنتدى والمعرض المصاحب بوصفه منصة ريادية تجمع نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء الصناعة، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية من داخل الدولة وخارجها.

وقال: ((يعزز المنتدى مناقشة فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي بين الشركات الوطنية والدولية، إضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع توجيهات القيادة بتعزيز المنظومة الممكّنة والمحفزة لنمو القطاع، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية سنوياً تحت مظلة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة)).

وتابع: ((تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى دعم نمو وتنافسية الصناعة الوطنية، وتقديم الممكّنات والحوافز للمستثمرين من خلال برنامج المحتوى الوطني، للاستفادة من القوة الشرائية المحلية في دعم نمو القطاع الصناعي، كما يسهم برنامج التحول التكنولوجي، الداعم للتحول الرقمي ورفع كفاءة واستدامة الشركات الصناعية، في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً موثوقاً للتصنيع والابتكار، ووجهة مفضلة للمصنّعين محلياً ودولياً)).

استراتيجية

وقال أحمد جاسم الزعابي: ((نفخر بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في استضافة المنتدى، وذلك ضمن جهودنا للمساهمة في استراتيجية الإمارات الصناعية ((مشروع 300 مليار))، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050)).

وأضاف: ((يقوم القطاع الصناعي بدور محوري في تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من تطورنا. وفي إطار هذه المساعي، تركز استراتيجية أبوظبي الصناعية على تطوير وجذب المواهب ذات المهارات العالية، وزيادة قدرة الشركات الصناعية في الوصول إلى التمويل وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وتسهم برامج الاستراتيجية في دعم سلسلة الإمداد المحلية وتوسيع نطاق الأسواق الدولية التي تصلها المنتجات المصنعة في دولة الإمارات. ونتطلع للقاء قادة الصناعة في المنتدى لنقاش الفرص الجديدة وبناء الشراكات المثمرة)).

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في ((أدنوك)): ((تفخر ((أدنوك)) بدعم المنتدى الذي يعد منصة مهمة لتحفيز التصنيع المحلي وتعزيز دور الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار. وضمن جهود ((أدنوك)) الهادفة إلى تنمية محفظة أعمالها المتنوعة والاستمرار في توظيف التقنيات المتقدمة لضمان مواكبتها للمستقبل، فإننا نعمل على ترسيخ مكانة الشركة بوصفها محركاً رئيساً لتنمية الصناعة الوطنية وخلق فرص تصنيع محلية طويلة الأجل للقطاع الخاص. ويوفر المنتدى فرصة مهمة ندعو المستثمرين والمصنعين المحليين والدوليين للاستفادة منها والعمل معنا للإسهام في دفع عجلة النمو المستدام)).

وتركز الدورة الثالثة من المنتدى والجلسات المتخصصة على التقدم الذي يحققه القطاع الصناعي ودوره في تنمية وتطوير الصناعات المتقدمة، وحلول الطاقة النظيفة، وتعزيز التصنيع الغذائي والدوائي، وجذب الاستثمارات الصناعية ودعم التحول التكنولوجي، إضافة إلى تكريم المتميزين والمبتكرين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات لمساهماتهم في صياغة مستقبل الصناعة في الإمارات.

كما تنظم الوزارة خلال المنتدى الدورة الثانية من جوائز ((اصنع في الإمارات)) لتكريم الشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار.

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