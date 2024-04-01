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إنجاز 99 % من إنشاءات «كريك فيوز 2» في خور دبي

4/1/2024 7:16:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((عزيزي للتطوير العقاري)) عن إنجاز 99% من الإنشاءات في مشروع ((كريك فيوز 2)) البالغة كلفته 350 مليون درهم، والذي يقع على شواطئ خور دبي الشهير في مدينة دبي الطبية. ومن المقرر أن يتم تسليمه خلال الربع الأول من عام 2024.

ويقع ((كريك فيوز 2)) في منطقة استراتيجية تعد الأفضل ارتباطاً مع مختلف أنحاء المدينة، ويضم المشروع 587 وحدة تشتمل على 116 استوديو و436 شقة بغرفة واحدة و35 شقة بغرفتين. ويضم المشروع حمّامي سباحة وغرفاً للساونا وأخرى للبخار وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لعب للأطفال، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الأخرى.

واكتملت أعمال الهيكل والطابوق والتكسية الداخلية، وأعمال التدفئة والتكييف والتهوية، وأعمال البلاط وأحواض السباحة والواجهات والمصاعد والأعمال الخارجيّة كُليّاً، فيما بلغت نسبة الإنجاز في التمديدات الميكانيكية والكهربائية 99%، فضلاً عن إنجاز 99% أيضاً من التشطيبات الإجمالية. ويبلغ إجمالي القوى العاملة في المشروع 750 فرداً.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالتقدم السريع في أعمال البناء في مشروع ((كريك فيوز 2)). وأكد أن المقاول قد تجاوز بالفعل معايير مراقبة الجودة الصارمة مع الالتزام بالجدول الزمني النهائي للتسليم. وقال: سيسهم ((كريك فيوز 2)) في تعزيز أنماط حياة المقيمين فيه. كما يشكل الطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين شهادة على الدعم واسع النطاق من شركائنا لهذه الرؤية الفريدة.

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