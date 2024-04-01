غرفة الشارقة تستعرض جهودها لدعم استدامة النمو الاقتصادي

استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداء الأجهزة التابعة لها وما حققته من مؤشرات وإنجازات ضمن خطتها التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار جهودها للحفاظ على نمو الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتطوير الأداء المستدام للقطاع الخاص، كما اعتمد المجلس البيانات الختامية للعام الماضي واطلع على الأنشطة التي نُفذت والفعاليات والبرامج التي تستعد الغرفة لتنظيمها خلال الفترة القادمة، بما يتلاءم مع استراتيجيتها لدعم مجتمع الأعمال في الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي انعقد مؤخراً في مقرها، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.

وأكد عبد الله سلطان العويس التزام غرفة الشارقة بدعم استدامة النمو الاقتصادي للإمارة في إطار السعي إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف القطاعات، وبما يجسد المساهمة في الوصول إلى مستهدفات استراتيجية ((نحن الإمارات 2031)) التي وضعت للشركات وللقطاع الخاص دوراً رئيسياً على صعيد تحقيقها.

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