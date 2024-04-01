«الياه سات» تعين أميت سوماني رئيساً تنفيذياً للنمو والاستراتيجية

أعلنت شركة ((الياه سات)) للاتصالات الفضائية عن تعيين أميت سوماني في منصب الرئيس التنفيذي للنمو والاستراتيجية. جاء قرار تعيين سوماني نظراً لخبرته الواسعة في قطاع الاتصالات الفضائية والاستشارات الإدارية التي تزيد على 27 عاماً، إلى جانب معرفته العميقة بالياه سات بفضل المناصب المختلفة التي شغلها خلال الفترة الماضية التي قضاها في الشركة من 2010 وحتى 2022، حيث شغل منصب نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال، ثم منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية من عام 2014 وحتى عام 2022.

وسيشرف سوماني من خلال منصبه القيادي الجديد في ((الياه سات)) على تطوير وتنفيذ استراتيجية النمو لدى الشركة بالإضافة إلى قيادة شراكاتها وتحالفاتها الاستراتيجية العالمية. ويأتي هذا التعيين ليؤكد على جهود ومساعي الياه سات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية النمو واسعة النطاق بنجاح. وستسهم الخبرة التي يتمتع بها سوماني في تمكين الشركة من تنويع مجموعة منتجاتها وحلولها عبر الدخول في قطاعات جديدة واعدة وتوسيع قدراتها في مجال الأقمار الصناعية.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((الياه سات)): نود أن نرحب بسوماني من جديد في عائلة ((الياه سات)). ويأتي تعيينه في إطار سعي شركتنا لجذب أفضل المواهب والكفاءات الاستثنائية في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية النمو الطموحة. وستسهم خبرة سوماني الكبيرة وقدراته القيادية في تحقيق أهدافنا.

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