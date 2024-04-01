إجازة العيد الطويلة تعزز حركة السفر في الإمارات

أكد مديرو ومسؤولو وكالات سفر وسياحة أن طول مدة إجازة عيد الفطر المقبل عزز من نشاط السفر في دولة الإمارات بشكل كبير، حيث رفعت الطلب على السفر إلى أكثر من 40 %، مقارنة بالأيام التي سبقت شهر رمضان، مشيرين إلى أن حجوزات عدد من الوجهات أصبحت تتجاوز 90% وهي في ارتفاع مستمر مع الاقتراب من عطلة العيد في ظل ارتفاع الطلب، لا سيما على بعض الوجهات الإقليمية.

تذاكر

وأظهر رصد ((البيان)) لأسعار التذاكر المعلنة على مواقع الحجز الإلكتروني، وعلى مواقع شركات الطيران، أن أسعار تذاكر السفر على شركات الطيران التجاري للرحلات المغادرة مع بداية عطلة العيد، شهدت ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 40 و60 %، مقارنة بمتوسط أسعار الرحلات قبيل شهر رمضان، وقد تتجاوز ذلك على بعض الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً على السفر.

وبحسب مواقع الحجز الإلكتروني، تراوحت أسعار تذاكر السفر مع بداية عطلة العيد على الرحلات المغادرة إلى القاهرة بين 1100 و1700 درهم في الاتجاه الواحد، في حين أن الأسعار تصل على الرحلات المغادرة إلى بيروت ما بين 1200 إلى 1900 درهم، وعلى الرحلات إلى العاصمة الأردنية عمان بين 1300 إلى 1600 درهم، علماً أن هذه الأسعار تشهد تغيراً بشكل مستمر تبعاً لمعادلة العرض وطلب.

وأكدت المصادر أن معظم الطلب على السفر، يتركز على الوجهات العربية، حيث ترغب العديد من العائلات المقيمة في الإمارات، لقضاء فترة الإجازة الطويلة في دولهم ومع عائلاتهم، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الطلب على السفر على بعض الوجهات العربية، مثل مصر والأردن ولبنان والعراق، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على السعودية منذ بداية رمضان بغرض العمرة، وعلى بعض الوجهات الأجنبية في أوروبا وآسيا لاسيما للعائلات التي ترغب في الاستفادة من الإجازة الطويلة في برامج سياحية خارجية.

تنامي الطلب

وقال صلاح منصور، المدير التنفيذي لـ((إس تي إس)) في مجموعة ((دبي لينك)): إن الطلب على السفر يشهد تسارعاً مع اقتراب عطلة عيد الفطر الطويلة نسبياً وذلك في ظل وجود رغبة كبيرة من قبل العائلات والأفراد بالسفر إما بغرض السياحة والترفيه أو للوافدين بغرض العودة لبلدانهم وعائلاتهم، مشيراً إلى تنامي الطلب على الرحلات القادمة إلى دبي، لاسيما من الوجهات الخليجية والإقليمية.

وأضاف: إن ارتفاع الطلب على السفر مع بداية عطلة العيد يصل إلى أكثر من 40% مقارنة بالطلب على السفر في بداية شهر رمضان، في حين أن ارتفاع الأسعار تراوح بين 40 و60% على بعض الوجهات وقد يتجاوز ذلك بحسب حجم الطلب، مشيراً إلى أن الوجهات الإقليمية مثل القاهرة وعمان وبيروت وبغداد استحوذت على الحصة الأكبر من الطلب على السفر بالنسبة للوافدين أما الطلب على السفر بغرض السياحة فقد تركز على وجهات تركيا والمملكة المتحدة ودول أوروبا الشرقية، وفرنسا، وألمانيا، وغيرها.

وأوضح أن كثيراً من شركات الطيران استعدت لذروة الموسم من خلال إعادة جدولة رحلاتها للاستفادة من موسم الذروة وتلبية حجم الطلب المتزايد على السفر، من خلال إعادة توزيع طائراتها على بعض المحطات وتشغيل طائرات ذات سعة مقعدية أكبر على الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب، مشيراً إلى أن زيادة السعة المقعدية تكون بشكل دوري بالنسبة لشركات الطيران، وخصوصاً خلال المواسم والأعياد.

وتوقع أن تشهد أسعار التذاكر مزيداً من الارتفاع، مع اقتراب عطلة عيد الفطر، وبنسب متباينة، بحسب حجم الطلب على كل وجهة، وحجم السعة المقعدية، مشيراً إلى أن طول مدة عطلة العيد أسهم في تسارع الطلب على السفر.

ارتفاع الأسعار

وقال ياسين دياب مدير عام وكالة الفيصل للسفريات والسياحة، إن المسار التصاعدي للطلب على السفر انطلق مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان وتسارع مؤخراً مع الإعلان عن إجازة عطلة العيد، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب على السفر رافقه ارتفاع بالأسعار.

وأكد أن نسبة ارتفاع أسعار تذاكر السفر على بعض الوجهات قد تتجاوز 40% مقارنة بفترة قبيل شهر رمضان، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يختلف من وجهة إلى أخرى بحسب حجم الطلب على كل وجهة وحجم السعة المقعدية المتوفرة على هذه الوجهة، علما أن نسب إشغال الرحلات وصلت إلى أكثر من 90% على بعض الخطوط.

وقال: إن الطلب على السفر خلال عطلة العيد ينقسم إلى شقين، الأول يتركز على بعض الوجهات الإقليمية مثل الأردن ومصر ولبنان والعراق، وغالبية هؤلاء من العائلات الوافدة التي ترغب في قضاء الإجازة في دولها الأصلية، أما الجزء الثاني من الطلب فيتركز على تركيا ودول شرق آسيا وأوروبا وغالبية هؤلاء من العائلات التي ترغب في قضاء إجازة قصيرة مستفيدة من عطلة العيد الطويل التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح أن الطلب على السفر لا يقتصر على الرحلات المغادرة، بل إن متوسط نسب إشغال الرحلات القادمة إلى دبي يشهد ارتفاعاً كذلك لاسيما من بعض الدول الخليجية، مشيراً إلى أن الأجواء المثالية والفعاليات التي يتم تنظيمها في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص أسهمت في تحفيز نمو صناعة السياحة والسفر.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد تسابقاً بين شركات الطيران على الاستفادة من ارتفاع الطلب، حيث قامت بإعادة هيكلة رحلاتها بما يتناسب مع حجم الطلب على كل وجهة من خلال زيادة عدد رحلاتها على الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً أو تغير نوعية الطائرات بأخرى ذات سعة مقعدية أكبر.

وجهات

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة ((ويجو)) إن الهند ومصر والسعودية والأردن تعتبر الوجهات الأكثر طلباً على السفر من الإمارات خلال عطلة العيد، مشيراً إلى أن قائمة الوجهات تشير إلى رحلات بالنسبة للمغتربين إلى دولهم لقضاء عطلة العيد الطويلة مع عائلاتهم.

وقال: إن عدد عمليات البحث عن السفر إلى الإمارات خلال إجازة العيد بلغ نحو 438 ألفاً، بزيادة 149% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن أبرز الدول التي تصدرت عمليات البحث إلى الإمارات خلال عطلة العيد هي: السعودية، والهند، ومصر، والكويت، والأردن، والبحرين، وقطر، وعمان، وتركيا، والمغرب.

حجوزات

وكشفت ((دناتا للسفريات))، أعرق مزود لخدمات السفر في الإمارات، عن تضاعف حجم حجوزات السفر الدولية من دولة الإمارات خلال عطلة عيد الفطر المبارك في شهر أبريل المقبل، وذلك مقارنةً بمستويات العام الماضي.

وبينت ((دناتا)) أن الوجهات الأكثر إقبالاً لحجوزات عطلة عيد الفطر من دولة الإمارات هي جزر المالديف وتايلند وإيطاليا وموريشيوس والولايات المتحدة الأمريكية، على الترتيب.

الفجوة السعرية

وأسهم ارتفاع الطلب على السفر في تقليص الفجوة السعرية بين الطيران التجاري والطيران الاقتصادي، بعد قيام الثانية برفع أسعار تذاكرها بصورة ملموسة قبيل العيد نتيجة لارتفاع الطلب على مختلف الوجهات الإقليمية، وباتت فروق أسعار التذاكر بين شركات الطيران الاقتصادي والتجاري تكاد تكون طفيفة على بعض الوجهات أو منعدمة. وتلعب مستويات العرض والطلب دوراً أساسياً في تحديد المستويات السعرية بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل أسعار الوقود والتكاليف التشغيلية وغيرهما.

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