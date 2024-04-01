«الاتحاد للطيران» تحتفل بأولى رحلاتها إلى بوسطن

حطت طائرة ((الاتحاد للطيران)) للمرة الأولى في بوسطن أول من أمس الأحد، إيذاناً بإطلاق رحلات منتظمة بين النقطتين وتعزيز العلاقات وإثراء خيارات السفر للضيوف المسافرين.

وتم الاحتفال بالرحلة الافتتاحية رقم EY147 في مطار زايد الدولي بأبوظبي قبل إقلاعها. وعند وصولها إلى ماساتشوستس، لوّح طاقم قيادة الاتحاد للطيران بأعلام دولة الإمارات والولايات المتحدة من قمرة القيادة احتفالاً بانطلاق رحلات بدون توقّف إلى الوجهة الرابعة للشركة في أمريكا.

ويتم تشغيل الخدمة الجديدة أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد على متن أحدث طائرات ((بوينغ 787-9 دريملاينر))، التي تتميز بمقصورات درجة الأعمال الشهيرة والمقاعد السياحية الذكية. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسعدنا تدشين الرحلات الجوية إلى بوسطن، مما يسهم في توسيع نطاق وصولنا عبر الولايات المتحدة وتعزيز رحلات الربط للمسافرين. وتابع: لا تنقل هذه الخدمة الجديدة جاذبية أبوظبي ودبي إلى شمال شرق الولايات المتحدة فحسب، بل تدل أيضاً على التزامنا بتقديم تجارب سفر استثنائية وتعزيز وسائل الاتصال العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز