أسهم العقارات ترفع سوق دبي بمكاسب 1.24 مليار درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.40% أو ما يعادل 17 نقطة، مسجلاً مستوى 4263.29 نقطة، ليربح السوق نحو 1.24 مليار درهم بدعم مكاسب أسهم العقارات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 730.3 مليارات درهم في ختام جلسة يوم الجمعة الماضي إلى 731.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((الاتحاد العقارية)) ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 8.1% ليغلق عند 0.455 درهم، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 96.6 مليون درهم، تعادل 20.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 471.9 ملايين درهم، تلاه ((إعمار العقارية)) بـ63.8 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 2.45% عند 8.37 دراهم. وشهد سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم ((الإمارات دبي الوطني))، حيث تم تنفيذ الصفقة على عدد 5.74 ملايين سهم بقيمة 100.5 مليون درهم بسعر تنفيذ 17.5 درهماً للسهم الواحد.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم ديار للتطوير 2.85%، ووطنية إنترناشيونال 2.6%، والفردوس القابضة 2.5%، وإعمار للتطوير 2.4%.

وأعلن سوق دبي المالي أنه سيتم نقل إدراج أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى اعتباراً من اليوم 2 أبريل 2024.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8.65 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 58.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 49.76 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.18% إلى مستوى 9245.05 نقطة، ليربح السوق نحو 10 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 203.97 ملايين درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 104.7 ملايين درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 54.6 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسة أمس، تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة ((أبوظبي الوطنية للفنادق))، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 210.4 ملايين سهم بقيمة تجاوزت 135.7 مليون درهم بسعر تنفيذ بلغ 0.645 درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم إي سفن- أذونات 4.35%، وبريسايت 2.2%، وإيزي ليس 2.1%، وبالمز الرياضية 1.7%.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب جاوزت 11.2 مليار درهم أمس، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.574 تريليونات درهم بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي إلى 3.585 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و731.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم، بواقع 910.6 ملايين درهم في سوق أبوظبي، و471.9 مليون درهم في سوق دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز