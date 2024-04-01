«المركزي»: %4.2 نمو الاقتصاد في 2024 و%5.2 في 2025

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 4.2% في سنة 2024، ترتفع إلى 5.2% في سنة 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1% في سنة 2023، كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من سنة 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7% في سنتي 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.9% في سنة 2024 و6.2% في سنة 2025.

وذكر ((المركزي)) أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضاً قدره 61 مليار درهم في تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ مجمل الإيرادات نحو 370 مليار درهم، وبلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.

وتوقع تقرير ((المركزي)) أن تسهم ضريبة الشركات في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والإسهام في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط. وأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات إلى نشاط اقتصادي قوي، إذ وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في يناير من سنة 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، إذ يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشروعات جديدة وزيادة الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.

وبحسب تقرير المصرف المركزي، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص، كما تم قياسه بالمتوسط المتحرك مدة 3 أشهر، بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب مدة 3 أشهر في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، ما عزز القوة الشرائية للأفراد.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المحلي نما بأساس سنوي في الربع الثالث من سنة 2023 بنسبة 2.5% مقارنة بنسبة 8.3% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، وبلغت نسبة نمو الناتج غير النفطي على أساس سنوي نحو 5.8% في الربع الثالث مقارنة بنسبة نمو 7.3% في الربع الثاني ومقابل أيضاً 6.7% في الربع الثالث من سنة 2022 مع التباطؤ في قطاعات الخدمات المالية والتأمين والتصنيع. واستناداً لذلك توقع التقرير استقرار نمو الناتج غير النفطي عند 4.7% في العام الجاري مقارنة بنسبة متوقعة سابقة 5.9% مع ثبات نسبي في سنة 2025.

قطاع التأمين

بلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين 76 مليار درهم بما يوازي 60.4% من مجمل الأصول وذلك في الربع الرابع من سنة 2023 مقارنة برصيد حجم الأصول في نهاية سنة 2022 والبالغ 71.4 مليار درهم بحصة 59.4% من مجمل الأصول.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي مواصلة قطاع التأمين في الدولة نموه في العام الماضي وهو ما انسحب على الزيادة في مجمل أقساط التأمين المكتتبة التي ارتفعت بنسبة 12.7% على أساس سنوي إلى 53.2 مليار درهم في نهاية سنة 2023 مقارنة بنحو 47.2 مليار درهم في نهاية سنة 2022.

وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من سنة 2023، إن السبب الرئيس وراء زيادة الأقساط المكتتبة يرجع إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 16.5% على أساس سنوي، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 18.9% بينما انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال نتيجة الانخفاض في أقساط التأمين على حياة الأفراد.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى 31.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 16.9% والارتفاع في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 10.9%.

وزاد مجمل المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 8.4% على أساس سنوي ليصل إلى 74.4 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنحو 68.8 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2022، وبلغ مجمل حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين نحو 76 مليار درهم تعادل 60.4% من مجمل الأصول في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنحو 71.4 مليار درهم توازي 59.4% من مجمل الأصول في نهاية الربع الرابع من سنة 2022. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين وصلت إلى 52.9% ما يعادل 28.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 54.9% توازي 25.9 مليار درهم في نهاية سنة 2022.

وارتفع صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 6.5% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.9% في نهاية سنة 2022، وارتفع عائد متوسط الأصول إلى 0.3% من 0.1%.

مؤشر المشتريات في دبي

وذكرت بيانات المصرف المركزي أن مؤشر مدير المشتريات في دبي بلغ 56.6 نقطة في شهر يناير الماضي، مساوياً نسبة المؤشر المحققة في كامل الإمارات، ما يبرز النمو المستدام الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي للإمارة وأداءه القوي مع بداية السنة الجارية 2024 مع وجود ثقة سائدة لبيئة الأعمال في الدولة بالتوقعات الاقتصادية ومعدل التفاؤل باستمرار قوة الطلب والمبيعات التي من المتوقع أن تدعم التوسع في الإنتاج.

وأظهرت البيانات وجود نتائج إيجابية في قطاع التوظيف مع ارتفاع عدد موظفي القطاع بنسبة 3.1% في الربع الأخير من العام المنقضي مقابل ارتفاع أيضاً في معدل الرواتب بنسبة 7.4% في الفترة نفسها.

معدل التضخم الأدنى عالمياً

وأكد المصرف المركزي أن معدل التضخم في الإمارات يعد تنافسياً مقارنة بالنسبة العالمية إذ إن النسبة المتوقعة لا تتخطى 2.5% في السنة الجارية 2024 لتظل أدنى بفارق ملحوظ عن المتوسط العالمي. وتوقع في المقابل استمرار النسبة المحلية على مدار السنة المقبلة 2025 مشيراً إلى التوقع أيضاً بتراجع الضغوط التضخمية في الطلب المحلي مقابل تقلص تدفقات الهجرة وتباطؤ الناتج المحلي غير النفطي.

القروض المتعثرة

وكشف المصرف المركزي عن تقلص حجم القروض المتعثرة ليصل صافي نسبة القروض المتعثرة إلى 2.4% من مجمل القروض في نهاية السنة الماضية 2023.

وأظهرت بيانات السلامة المالية للقطاع المصرفي أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في الدولة ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال مرتفعة بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ به، فبلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال و14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية.

وأوضحت أن التمويل وظروف السيولة في النظام المصرفي ظلت مواتية مدعومة بتضاعف ودائع المقيمين، وظل التمويل أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، فبلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر 112.1% وارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية في محفظة القروض إلى 60.6% بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية إلى 93.7%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز