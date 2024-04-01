«الإمارات دبي الوطني كابيتال» ترتب أول تسهيل ائتماني لمجموعة لينوفو بـ 500 مليون دولار

نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، في ترتيب تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار لصالح مجموعة لينوفو المحدودة، لتكون المرة الأولى التي تدخل فيها ((لينوفو))، العاملة في قطاع التكنولوجيا، سوق القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط بهدف دعم احتياجاتها لتمويل عملياتها التشغيلية وأهدافها المؤسسية.

ويتوافق هذا التسهيل الائتماني مع الالتزام المستمر لمجموعة لينوفو بمواصلة الابتكار في تصنيع الحواسيب الشخصية وإنتاج الهواتف الذكية لتقديم أحدث الحلول التقنية للمستهلكين من الشركات والأفراد. وستخصص حصيلة التمويل لتحقيق عدد من الأهداف المؤسسية للمجموعة، منها أهداف عامة تتعلق بأعمالها، بجانب تلبية احتياجاتها من رأس المال العامل، وغيرها من متطلبات إعادة التمويل، ما يجعل هذا التسهيل في غاية الأهمية بالنسبة لمجموعة لينوفو لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الحواسيب الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ حصتها السوقية فيها 29.1%، فضلاً عن حصتها البالغة 33.8% في السوق الخليجية.

ولقي الطرح اهتماماً كبيراً في السوق، حيث استقطب طلباً تجاوز المعروض الأولي البالغ 300 مليون دولار بأكثر من الضعف، وذلك بفضل الطلب الإقليمي الكبير من 11 مؤسسة مالية تنشط في الإمارات والأردن والكويت والبحرين، ما دفع ((لينوفو)) لزيادة حجم التسهيلات التي استقرت عند 500 مليون دولار بعد تقليص كبير لإجمالي المبالغ المكتتب بها من المستثمرين.

وقال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: ((إننا فخورون بالدور الجوهري الذي لعبناه في تسهيل أول صفقة تمويل لشركة لينوفو في أسواق رأس المال بالشرق الأوسط. وتعكس هذه الصفقة استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانتنا كشريك مفضل للمُصدِرين الدوليين الذين يتطلعون إلى جمع رؤوس الأموال بالاستفادة من مصادر السيولة المتاحة في المنطقة)).

وقال هيو وو، نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين الخزانة في شركة لينوفو: ((تبرز هذه الصفقة الأولى من نوعها بالنسبة لشركة لينوفو في الشرق الأوسط مكانة وقوة الشركة باعتبارها أحد المزودين الرائدين لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين العالميين. وقد سررنا بالتعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال لترتيب هذه الصفقة المهمة، ونثمّن دورها في تسهيل تنويع مصادر تمويل لينوفو)).

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