4.57 آلاف عملية عبر تطبيق «إمارات تاكس» الذكي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إتاحة تطبيق ((إمارات تاكس)) للخدمات الضريبية الذكية للمتعاملين شكلت نقلة نوعية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من الهيئة، مشيرة إلى أن التطبيق الذكي الذي تم تفعيله بنجاح في شهر أكتوبر الماضي خلال الدورة الـ43 لمعرض ((جيتكس غلوبال)) جاء استكمالاً للجهود التي تبذلها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في جميع خدماتها لتسهيل الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن تطبيق ((إمارات تاكس)) الذكي متوفر على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية من خلال متاجر ((أبل)) و((غوغل بلاي)) الإلكترونية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 4.57 آلاف عملية عبر التطبيق الذي يتيح عدداً كبيراً من الخدمات الرقمية المتنوعة للمتعاملين لتمكينهم من إدارة عملياتهم الضريبية بآليات تتميز بالدقة وسرعة الإنجاز والكفاءة، والشفافية.

وذكرت الهيئة أنه في إطار التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان التطبيق السلس وتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة وسرعة تنفيذ الإجراءات، أضافت الهيئة 15 خدمة من الخدمات المتعلقة بضريبة الشركات، من بينها خدمات التسجيل/التعديل في ضريبة الشركات، وإلغاء التسجيل في ضريبة الشركات، وإدارة الحساب، وتعديل البيانات البنكية وغيرها من الخدمات.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: ((وفرت الهيئة تطبيق ((إمارات تاكس)) الذكي الذي يقدم 35 خدمة ضريبية رقمياً للمتعاملين، في إطار برنامج ((تصفير البيروقراطية الحكومية))، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.))

وأضاف: ((تكثف الهيئة جهودها لتوفير خدمات رقمية سلسة عبر نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميّز منظومة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات)).

وقال عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب: ((يأتي هذا التوجه استكمالاً لخطط التحديث والتطوير المستمرة التي تقوم بها الهيئة، فقبل أقل من عامين تم تفعيل منصة ((إمارات تاكس)) للخدمات الضريبية الرقمية بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في المجال الضريبي، ثم جاء الاعتماد على تطبيق ((إمارات تاكس)) الذكي ضمن خطط التحديث المستمرة التي نقوم بها استعداداً لمستقبل أكثر تطوراً وصولاً لتحقيق هدفنا الرئيسي بالتحول إلى هيئة ضريبية رائدة عالمياً)).

وأضاف: ((قامت الهيئة خلال الفترة الماضية ببناء تطبيق ((إمارات تاكس)) بالتعاون مع شركائها في جميع القطاعات المعنية لتشكل نقلة نوعية ضمن مراحل الارتقاء بالنظام الضريبي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة للتحول الرقمي في جميع خدماتها، حيث تتكامل خدمات التطبيق المطورة مع الخدمات الحديثة المقدمة بالجهات الحكومية المعنية الأخرى، وضمن هذا التعاون تم الاعتماد على خاصية الدخول الموحد إلى تطبيق ((إمارات تاكس)) باستخدام المتعاملين لتقنيات ((الهوية الرقمية)) ((UAE Pass)) في جميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة عبر التطبيق)).

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