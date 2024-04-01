العصائر الطبيعية تعزيز مناعة الجسم

تحتوي العصائر الطبيعية على عدد كبير من المواد والمركبات المهمة لصحة جسم الإنسان، كما تعد شفاء للعديد من الأمراض، شريطة تناولها من مكان نظيف وصحي وتجنب تناولها مباشرة بعد التحضير حيث إن الكثير من فيتاميناتها تتأكسد فتقل فائدتها الصحية، وتأكد من غسل الفواكه قبل أن يتم عصرها، وحاول عدم التركيز على تناول نوع واحد من العصائر، بل يفضل تناول أنواع عديدة من العصائر، لتحسين الصحة، وخاصة لتدعيم جهازك المناعي.

وينشط الجهاز المناعي باستمرار، ويتعرف على الخلايا التي تنتمي إلى جسمك وتلك التي لا تنتمي إليه، وهذا يعني أنه يحتاج إلى جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على طاقته واستمرارها.

الوصفات التالية لخلطات الفواكه، مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية للصحة اليومية أو لمحاربة الفيروسات مثل البرد أو الأنفلونزا.

ووفقا لسكاي نيوز عربية، فإن العصائر التالية تعزز المناعة وتمثل دفعة مهمة لدفاعات الجسم الطبيعية:

عصير البرتقال والغريب فروت والحمضيات

يحتوي عصير الحمضيات هذا على حوالي 60 % من القيمة اليومية لفيتامين "سي" في كل كوب. ويحتوي فيتامين "سي" على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تحمي خلاياك من المواد التي تضر الجسم.

عصير مزيج بين التفاح الأخضر والجزر والبرتقال

يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجا ناجحاً لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة الالتهابات.



عصير الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاح

يحتوي هذا العصير المقوي على ثلاثة خضروات جذرية تساعد جهاز المناعة لديك وتوفر العناصر الغذائية المقاومة للالتهابات.

عصير الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين بـ 9، المعروف باسم حمض الفوليك، والذي يساعد على دعم جهاز مناعتك. توفر الطماطم أيضا كميات متواضعة من المغنيسيوم، وهو مضاد للالتهابات.

عصير الفراولة والكيوي

تعتبر الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكنك تضمينها، في مشروب غني بفيتامين سي.





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