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صندوق النقد الدولي يرهن مدفوعات قرض مصر بمرونة العملة

4/1/2024 7:16:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال صندوق النقد الدولي "الاثنين" إنه سيربط المدفوعات لمصر بموجب برنامج مالي قيمته ثمانية مليارات دولار بسماح القاهرة بتحديد سعر عملتها وفقا لأوضاع السوق وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد.

وسيكون لدى مصر، التي وقعت اتفاق القرض في السادس من مارس، إمكانية الحصول الفوري على 820 مليون دولار هذا الأسبوع و820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة التي تستكمل بحلول نهاية يونيو.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمر صحفي إنه من المقرر إتمام مراجعات لاحقة كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة، على أن تكون الدفعة الأخيرة في خريف 2026.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "الجمعة" على البرنامج، الذي يوسع نطاق تسهيل الصندوق الممدد بثلاثة مليارات دولار الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022 .


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