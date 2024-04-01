إسرائيل توافق على أخذ مخاوف أمريكا بشأن رفح في الاعتبار



أجرى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون رفيعو المستوى محادثات عن بعد لمدة ساعتين "الاثنين" ناقشوا خلالها هجوما إسرائيلياً مزمعاً على مدينة رفح في قطاع غزة.

وذكر بيان مشترك أن الجانب الأمريكي عبر عن مخاوفه إزاء خطط إسرائيل، مضيفا أن الإسرائيليين وافقوا على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.





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