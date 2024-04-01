إسرائيل توافق على أخذ مخاوف أمريكا بشأن رفح في الاعتبار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون رفيعو المستوى محادثات عن بعد لمدة ساعتين "الاثنين" ناقشوا خلالها هجوما إسرائيلياً مزمعاً على مدينة رفح في قطاع غزة.
وذكر بيان مشترك أن الجانب الأمريكي عبر عن مخاوفه إزاء خطط إسرائيل، مضيفا أن الإسرائيليين وافقوا على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.
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