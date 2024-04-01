استهداف منزل الدبيبة ينذر بعودة شبح الفوضى للغرب الليبي

عاد شبح الفوضى إلى الغرب الليبي بعد الحادثة التي وقعت أول أمس الأحد بمنطقة حي الأندلس ، وسط العاصمة طرابلس، وهي استهداف منزل لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بعدد من القذائف.

وتعرض منزل رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، لهجوم بقذائف صاروخية، ولم يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية.

وأكدت مصادر أمنية، أنّ المنزل كان خالياً عند استهدافه، ما حال دون وقوع خسائر بشرية، فيما وصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الهجوم في محاولة للسيطرة على النيران المشتعلة إثر إطلاق القذائف. وشهدت الأحياء المجاورة ومناطق وسط العاصمة، انتشاراً واسعاً لعناصر من جهاز الأمن العام والداخلي.

وقال مواطنان ليبيان، إنهما سمعا انفجارات قوية، قرب البحر في حي الأندلس الراقي بطرابلس، حيث يوجد منزل رئيس الوزراء. وذكر أحد المواطنين الليبيين، أن قوات أمن معزَّزة بآليات انتشرت في المنطقة، بعد سماع دوي الانفجارات القوية.

ورجح مراقبون، أن يكون استهداف منزل الدبيبة كان الهدف منه ايصال رسالة الى مراكز القرار السياسي، بأن الميلشيات المسلحة غير موافقة على مغادرة العاصمة بعد شهر رمضان المبارك وليست مستعدة لذلك.

وكان وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، أعلن فبراير الماضي، التوصل إلى اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، وعودتها إلى مقراتها وثكناتها.

وتعمل معظم هذه المجموعات والتشكيلات الأمنية والعسكريةبشكل مستقل ولا تمتثل لأوامر الداخلية والدفاع، كما تنتشر في معظم مناطق العاصمة عبر مراكز ثابتة وتسيير دوريات متحركة لعناصرها بشكل دوري.

ووفق مراقبين، فإن الهجوم على منزل رئيس الحكومة، كان الهدف منه التأكيد على أن الميلشيات لا تزال قادرة على تنفيذ مخططاتها، بما يخدم مصالحها في ضمان استمرار نفوذها على المواقع الحيوية في طرابلس.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، في بيان، إن الوزارة ستعمل على إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، ولن تسمح بحدوث أي انتهاكات أخرى تجاه رجال الشرطة والأمن.

وأوضحت أن مسؤولين أمنيين سيتوجهون إلى المعبر لتقييم الأضرار ليتم بعد ذلك إعداد تقرير لرئيس الحكومة تمهيداً لإعادة فتح المنفذ.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قال إن نائبين بالمجلس تفقدا معبر رأس جدير تمهيداً لاستئناف العمل به خلال أيام.

وقال المجلس، في بيان، إن النائبين بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، عقدا اجتماعاً مع الضباط المكلفين بالوحدات العسكرية في المنفذ، الذين استعرضوا الخطوات المتخذة لتأمين المنفذ تمهيداً لاستئناف العمل به خلال الأيام المقبلة.

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