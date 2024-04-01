Tuesday, 02 April 2024 03:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تضرر مركبة في هجوم للمستعمرين جنوب نابلس

4/1/2024 7:08:05 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN /
هاجم مستعمرون مساء اليوم الإثنين، مركبات المواطنين على طريق الساوية- اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على طريق الساوية- اللبن الشرقية، ما أدى لتحطم زجاج مركبة تعود للمواطن ضياء توفيق الحاج محمد، من قرية بيت دجن شرق نابلس.


MENAFN01042024000205011050ID1108046052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث