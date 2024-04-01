تضرر مركبة في هجوم للمستعمرين جنوب نابلس
التاريخ
4/1/2024 7:08:05 PM
(MENAFN
- Palestine News Network ) نابلس /PNN /
هاجم مستعمرون مساء اليوم الإثنين، مركبات المواطنين على طريق الساوية- اللبن الشرقية، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على طريق الساوية- اللبن الشرقية، ما أدى لتحطم زجاج مركبة تعود للمواطن ضياء توفيق الحاج محمد، من قرية بيت دجن شرق نابلس.
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