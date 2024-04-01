مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
4/1/2024 7:07:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ناشدت عائلة المواطن فراس محمود علي العطاري أهل الخير بضرورة التبرع بالدم او الصفائح ، حيث يرقد على سرير الشفاء في مركز الحسين للسرطان .
للتواصل مع العائلة على رقم الهاتف : انس العطاري : 0782626189
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